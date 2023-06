Blaine Higgs, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, éjecte deux ministres de son cabinet

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a chassé de son cabinet deux de ses ministres, Daniel Allain et Jeff Carr, et a ajouté de nouveaux visages, alors qu’il fait face à de l’agitation au sein du caucus conservateur.

Ce remaniement fait suite aux récentes démissions de deux ministres qui se sont opposés publiquement au style de leadership du premier ministre progressiste-conservateur et à ses modifications de la politique concernant les élèves LGBTQ + à l’école.

Daniel Allain, qui était ministre des Gouvernements locaux, et Jeff Carr, qui était ministre des Transports, avaient signé une lettre plus tôt ce mois-ci exprimant leur « extrême déception face au manque de processus et de transparence ». Le premier ministre venait d’apporter des changements, controversés, à la politique de la province sur l’orientation sexuelle dans les écoles.

Ils ont également voté avec l’opposition libérale en faveur d’une motion, le 15 juin, qui a repoussé les modifications apportées par le gouvernement à la politique LGBTQ+, connue sous le nom de « politique 713 ». En vertu de la politique révisée, les enseignants ne sont pas tenus d’utiliser les pronoms ou les prénoms préférés des élèves transgenres ou non binaires de moins de 16 ans.

Dorothy Shephard, ministre du Développement social, et Trevor Holder, ministre du Travail, ont également voté contre le gouvernement sur la question de la « politique 713 » et avaient tous deux démissionné avant le remaniement de mardi.

« Je pense que lorsque vous avez des ministres qui prennent position contre le gouvernement en Chambre, qui votent contre (lui), c’est très important, a déclaré M. Higgs aux journalistes, mardi. Je pense que si vous regardez le système parlementaire dans lequel nous fonctionnons, le soutien du cabinet est primordial, et cela va de soi. »

Le premier ministre Higgs a expliqué mardi que les ministres auraient dû savoir clairement ce qui se passerait s’ils votaient contre le gouvernement. « Je pense que le serment même qu’ils prêtent parle de lui-même à cet égard […] Dans le cabinet, vous devez être solidaire […] Ne pas régler la situation met le gouvernement dans une situation très vulnérable. »

Nouvelle ministre à l’Éducation

Cinq nouveaux ministres ont été nommés au cabinet de 18 personnes et huit postes ont été changés dans le remaniement.

Glen Savoie devient ministre des Gouvernements locaux et ministre responsable de la Francophonie, alors que Richard Ames devient ministre des Transports.

Jill Green reprend le portefeuille du développement social de Mme Shephard, et Arlene Dunn prendra la relève de M. Holder au portefeuille de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, en plus d’être nommée ministre des Affaires autochtones et ministre de l’Immigration.

Mme Dunn avait pourtant signé la lettre exprimant sa déception face aux changements apportés à la « politique 713 ». Mais elle était absente lors du vote du 15 juin où ses collègues Shephard et Holder ont appuyé une motion de l’opposition pour demander au Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse d’examiner les changements apportés.

Lorsqu’on lui a demandé mardi si M. Higgs écoutait ceux qui avaient des points de vue différents du sien, Mme Dunn a répondu : « Je pense qu’il faut parfois être convaincant. Et parfois, vous n’obtenez pas nécessairement tout ce que vous vouliez, ou ce qui est en accord avec votre position. Mais je pense que ça fait partie du processus politique. »

Elle a précisé que son « problème » concernait les modifications apportées à la politique 713. « Je ne pensais pas qu’on aurait dû toucher à cela », a-t-elle déclaré.

M. Higgs, quant à lui, a admis qu’il devait contacter les présidents de circonscriptions qui ont écrit aux instances du parti pour demander un vote de confiance.

« Je ne vais pas suggérer que les autres problèmes disparaissent. Je pense que nous avons du travail à faire. Cela ne fait aucun doute. Je dois jouer un rôle clé à cet égard, en contactant les membres [du parti] et les instances dans toute la province », a-t-il dit.