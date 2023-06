Olivia Chow en route vers la mairie de Toronto

L’ex-députée néo-démocrate Olivia Chow se dirigeait lundi soir vers la mairie de Toronto, laissée vacante par la démission surprise de John Tory en février dernier. À 21 h, avec plus de 95 % des bureaux de vote dépouillés, la veuve de Jack Layton récoltait 37,2 % de l’appui populaire. Sa plus proche rivale, l’ex-conseillère Ana Bailão, recevait 32,5 % des voix.

La nouvelle mairesse héritera d’un budget municipal avec un manque à gagner lié à la pandémie de près d’un milliard de dollars, en partie à cause de la réduction des revenus du transport en commun et à l’augmentation des coûts de logement. Gracieuseté d’une récente réforme du gouvernement Ford, elle héritera également de pouvoirs qui lui permettront d’adopter des budgets avec seulement un tiers du soutien du conseil, de mettre un veto aux règlements et de façonner unilatéralement l’administration supérieure de la Ville.

Cette campagne très chaudement disputée a dû être déclenchée lorsque l’ancien maire John Tory a démissionné quelques mois seulement après le début de son troisième mandat, en octobre. Il avait admis avoir eu une liaison avec une membre de son personnel.

Un nombre record de 102 candidats se sont alignés pour le remplacer, avec environ une demi-douzaine de noms se hissant au sommet du peloton au cours de la campagne électorale qui a duré 12 semaines.

La campagne a été marquée par des questions d’abordabilité du logement, de sécurité publique et de finances municipales.



Avec La Presse canadienne