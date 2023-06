Des dépenses trop «modestes» et inefficaces en soutien à domicile

Le Québec est encore trop « modeste » quand vient le temps de délier les cordons de la bourse pour financer les services de soins à domicile. La faible enveloppe consacrée à ce portefeuille affaiblit les chances des aînés québécois d’être maintenus chez eux en fin de vie.

Ce sont là deux des principales conclusions tirées par la commissaire à la santé et au bien-être (CSBE), Joanne Castonguay, dans son dernier rapport sur les soins et les services de soutien à domicile. Le document d’une centaine de pages, dont Le Devoir a obtenu copie, soulève les performances « préoccupant[es] » du réseau de la santé quand vient le temps d’assister et de soigner les personnes en perte d’autonomie dans leur domicile.

« Malgré une augmentation des ressources financières au cours des dernières années, peu d’usagers reçoivent les soins et les services dont ils ont réellement besoin », relève la commissaire Castonguay. « Augmenter les budgets sans revoir l’organisation des services semble donc avoir un impact limité. »

Selon l’analyse menée par la CSBE — c’est le deuxième tome de ce rapport, après la parution d’un premier volet en mars —, la part du gâteau accordée au soutien à domicile (SAD) dans le colossal portefeuille de la Santé tarde à être agrandie.

« Au fil des années, la part des dépenses en SAD du [ministère de la Santé] par rapport à l’ensemble des dépenses de santé est demeurée modeste, passant de 4,0 % en 2003 à 4,8 % en 2021-2022. Notons que ceci place le Québec parmi les provinces canadiennes dont les ressources financières consenties aux services de SAD sont les plus faibles », est-il écrit dans le rapport.

Plus d’argent, pas de meilleurs services

La situation a beau s’être « légèrement » améliorée depuis 2015-2016, les indicateurs de performance en soins à domicile placent le Québec au rang des cancres, constate la commissaire.

« Un plus grand effort financier en SAD ne s’est pas traduit par plus de résultats pour le maintien à domicile en fin de vie », même si cette option « représente le premier choix de 71 % des Québécois », peut-on lire dans le rapport. Les raisons qui expliquent ce phénomène ? Le manque de ressources financières et humaines, notamment.

« Le niveau de ressources actuel dans les programmes de SAD [ne permet] pas d’assurer le maintien à domicile pour la majorité de la population de 65 ans et plus », indique la commissaire.

Selon les équipes de Mme Castonguay, les nouveaux fonds consacrés aux soins à domicile dans les dernières années n’ont pas non plus permis de regarnir le bassin de main-d’oeuvre. De 2019-2020 à 2021-2022, le nombre de professionnels travaillant dans les services de SAD a stagné. Le nombre d’infirmières à domicile (équivalent temps plein) par 100 000 habitants est par exemple passé de 44 à 46, et le nombre de professionnels non infirmiers à domicile, de 53 à 57.

Pourtant, fait remarquer le rapport, « les coûts directs nets des services de SAD sont passés de 16,9 millions de dollars à 21,7 millions de dollars par 100 000 habitants » pour cette même période.

Joanne Castonguay déplore le taux de réponse aux besoins « faible » en matière de soutien à domicile. « Cette faible réponse aux besoins accroît significativement le risque d’être admis en CHSLD pour les personnes en plus grande perte d’autonomie », lit-on dans son rapport.

Pas mieux après la pandémie

Au moment de mandater la commissaire Castonguay pour qu’elle fasse son diagnostic, en mars 2022, le ministre de la Santé Christian Dubé avait fait connaître ses intentions d’amorcer un « grand virage » vers les soins à domicile, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui avait déjà fait des milliers de morts dans les CHSLD.

Selon les observations de la commissaire, les Québécois se tournent tranquillement vers cette solution. « Le nombre d’usagers du SAD a augmenté d’environ 4 % au Québec », illustre-t-on dans le rapport.

Or, selon le document, « de nombreux enjeux qui existaient avant la pandémie persistent toujours en 2021-2022 ».

« Avant l’entrée en pandémie, l’accessibilité [des] services de SAD représentait déjà un enjeu, et la situation s’est détériorée globalement au Québec », peut-on lire. Ou encore : « Les enjeux reliés à la viabilité du SAD, largement présents au Québec avant la pandémie, sont restés importants. »

Un rapport final sur les soins à domicile doit aboutir sur le bureau du ministre de la Santé en décembre de cette année. C’est là que la commissaire Castonguay effectuera ses recommandations en la matière.