La ministre Duranceau toujours partenaire d’affaires de son amie lobbyiste

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, et son amie lobbyiste sont toujours partenaires d’affaires dans des entreprises officiellement actives dans le secteur immobilier, a indiqué vendredi son cabinet.

L’attaché de presse Philippe Couture a précisé cette situation après avoir d’abord affirmé erronément jeudi que deux entreprises qui les lient étaient inactives.

Les sociétés Nomi Immobilier et 5840-5842 Chateaubriand SEC sont toujours actives, selon le Registre des entreprises du Québec. M. Couture a confirmé cette information vendredi, en précisant qu’un litige devant les tribunaux empêche la fermeture de Chateaubriand SEC.

« C’est une amie et une partenaire d’affaires avant l’entrée en politique, a dit M. Couture au Devoir. C’est sûr que là, elles sont liées par cette compagnie-là, où il ne se passe rien. »

Après avoir confirmé que les deux amies se sont rencontrées le 5 décembre en compagnie de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, pour discuter de dossiers gouvernementaux, son cabinet a annoncé que cette situation ne se reproduirait plus.

Mme Duranceau a l’intention de fermer toutes les entreprises qui la lient à son amie lobbyiste une fois que le litige en cours sera réglé, a indiqué le cabinet de la ministre. « Elles sont toujours enregistrées », a dit M. Couture, en précisant que leurs activités d’affaires étaient toutefois inexistantes.

Ces entreprises apparaissent dans la déclaration d’intérêts que Mme Duranceau a faite à la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet. Elles ne font toutefois pas l’objet d’une fiducie sans droit de regard.

Flips

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a fait le parallèle entre les relations de la ministre Duranceau et le contenu d’un projet de loi qu’elle a déposé avant l’ajournement des travaux parlementaires, la semaine dernière, à l’Assemblée nationale. « Son historique professionnel et ses liens d’amitié avec les lobbyistes des propriétaires sont des indicateurs très clairs de quels intérêts elle compte favoriser dans sa loi, alors que nous sommes en pleine crise du logement », a-t-il dit.

Selon le député péquiste, ce dernier développement, concernant ses liens avec son amie et partenaire d’affaires, rappelle le passé de Mme Duranceau dans le secteur immobilier. « Il faut rappeler que son entreprise faisait des flips en plein au pire de la crise, a-t-il dit. Nous n’avons pas besoin d’une enquête de la commissaire à l’éthique pour comprendre pour qui elle travaille. Ma crainte, c’est que le ministère de l’Habitation soit en train de devenir, sous la ministre Duranceau, le ministère de l’Immobilier. »

Le député de Québec solidaire Andrés Fontecilla croit que ce serait un problème que Mme Duranceau ait rencontré son amie si elles ont encore un lien d’affaires. « Elle a la responsabilité de se plier aux règles d’éthique qui nous gouvernent et de travailler dans l’intérêt de tous les Québécois, pas juste des propriétaires et des investisseurs immobiliers », a-t-il dit.

Cette semaine, France-ÉlaineDuranceau avait exprimé des regrets à la suite d’une controverse suscitée par ses commentaires à propos des cessions de bail, principe qu’elle veut affaiblir dans son projet de loi.

La ministre a affirmé mercredi qu’elle était désolée après avoir affirmé que les locataires qui voulaient absolument céder leur bail « devaient investir en immobilier et prendre les risques qui vont avec ».