Mushikiwabo se plaint d’avoir été menacée par l’ambassadeur du Canada à Paris

La secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, accuse l’ambassadeur du Canada à Paris, Stéphane Dion, de l’avoir menacée concernant le non-renouvellement du contrat d’un administrateur canadien, qui a ensuite été remplacé par Caroline St-Hilaire.

Mme Mushikiwabo a affirmé lundi que ces propos ont été formulés à son endroit en début d’année quand elle a décidé qu’elle ne reconduirait pas dans ses fonctions Geoffroi Montpetit, en poste depuis 2021 seulement au siège parisien de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

« L’ambassadeur du Canada à Paris m’a dit que si je ne renouvelais pas le contrat de M. Montpetit, j’aurais des difficultés avec Ottawa, a-t-elle déclaré aux journalistes en marge d’un événement à Québec. À vous de juger si c’est une menace ou pas. »

Questionnée sur sa propre perception quant à la teneur des propos de M. Dion, Mme Mushikiwabo a ensuite précisé qu’elle les a reçus comme une menace.

« Mais bien sûr, mais bien sûr, a-t-elle dit. Parce qu’il y a contrat, on l’exécute et quand il se termine on prend une décision de renouveler ou pas. C’est une injonction que je n’ai pas appréciée, surtout de la part d’un ambassadeur. Mais on va essayer d’aplanir tout ça. »

Mme Mushikiwabo s’est toutefois montrée confiante de pouvoir rétablir de bonnes relations avec le gouvernement canadien, qui a annulé un financement après le non-renouvellement du contrat de M. Montpetit et la diffusion de résultats d’un sondage sur le climat de travail difficile à l’OIF.

« J’ai décidé de commencer mon nouveau mandat avec plus de fraîcheur, avec une autre personne, a-t-elle dit. C’est la prérogative de la secrétaire générale. Mais j’ai vu que ça a créé un malaise du côté d’Ottawa. C’est un pays membre le Canada, c’est un grand contributeur et nous allons essayer d’assainir la relation. »

Louise Mushikiwabo a remplacé Michaëlle Jean à la tête de l’OIF en 2018. Son mandat a été renouvelé l’automne dernier pour quatre ans.

Plus de détails suivront.