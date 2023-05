Québec annonce 5,7 millions de plus contre la violence armée et le crime organisé

Québec octroie 5,7 millions $ de plus pour intensifier la présence policière dans des « lieux stratégiques » de la région de Montréal.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en a fait l’annonce lundi, au quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal.

La somme supplémentaire servira à accroître la lutte contre le crime organisé et la violence armée dans la région, a-t-il fait savoir, aux côtés de représentants de différents services de police.

Plus précisément, cette somme permettra la mise en place d’une équipe d’intervention vouée exclusivement à la lutte contre le crime organisé. Elle sera formée de 10 policiers de la Sûreté du Québec qui travailleront en collaboration avec les autres forces policières, a précisé le ministre de la Sécurité publique.

Cette équipe multidisciplinaire sera constituée de cinq patrouilleurs, de deux enquêteurs, deux agents du renseignement et un responsable d’équipe.

Ceux-ci mèneront des « opérations de visibilité » et d’intervention dans des bars, des cafés et différents lieux publics reconnus pour être fréquentés par le crime organisé, les gangs. Ils devraient être sur le terrain le 1er octobre.

« L’idée, c’est de faire de la dissuasion et de prévenir l’usage d’armes à feu dans l’espace public. Les membres de cette équipe travailleront en étroite collaboration avec l’équipe intégrée en renseignements sur la violence armée, entre autres pour localiser et identifier les individus reliés au trafic de stupéfiants et d’armes à feu, de colliger le renseignement et de prévenir les crimes », a expliqué le ministre Bonnardel.

Il a souligné que des équipes similaires sont déjà déployées sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal « et les résultats obtenus sont excellents ».

Bien que les autorités policières appréhendent déjà un été chaud et que cette force additionnelle entrera en fonction le 1er octobre, elles font valoir que tous les services de police concernés sont déjà aux aguets et que la violence armée est une priorité pour tous.

Et le fédéral ?

Interrogé au sujet des moyens de lutter contre le crime organisé qui doivent être renforcés aussi par le gouvernement fédéral, le ministre Bonnardel a laissé entendre qu’Ottawa « est bien au fait de la situation ».

« Nos rapports avec eux… Il n’y a pas de porte fermée ; la porte, elle est ouverte. On est en collaboration avec eux. Ils sont conscients de la situation, que les lois doivent être plus sévères et le renversement de la preuve. La loi que monsieur Lametti (David, ministre de la Justice au fédéral) doit déposer très bientôt est une réponse aux inquiétudes des premiers ministres provinciaux partout au Canada. Donc là-dessus, je peux vous dire que le canal de communication est bon », a commenté le ministre Bonnardel.

« Est-ce que tout sera parfait ? C’est à voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais on doit tout faire, tout faire, pour être capable de mieux épauler le travail des policiers et s’assurer qu’on garde confiance dans notre système de justice et qu’on donne les outils aux policiers pour bien faire le travail », a-t-il conclu.

Le ministre Bonnardel a noté que dans le dernier budget du Québec, une somme de 50 millions $ avait été prévue pour cette lutte contre la violence armée et le crime organisé. Au cours des dernières années, la somme totalise 300 millions $ « pour déployer un arsenal de moyens afin de contrer les violences armées et la présence du crime organisé au Québec et dans la région » de Montréal.