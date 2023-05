La mairesse Plante compte faire du Vieux-Montréal le «royaume des piétons»

Un premier quadrilatère du Vieux-Montréal sera réservé aux piétons à compter de l’été 2024, a fait savoir la mairesse Valérie Plante mardi, dans le cadre du Sommet Climat Montréal qui se tient dans le Vieux-Port. Cette annonce a pris par surprise la Société de développement commercial (SDC) du Vieux-Montréal, qui ignorait l’existence de ce projet.

L’an dernier, lors de la première édition du Sommet climat, Montréal avait annoncé des objectifs en matière de décarbonation du parc immobilier de la métropole. Cette année, la Ville visera les transports, qui ont représenté 43 % des émissions de gaz à effets de serre (GES) au Québec en 2020. Dans la région de Montréal, les émissions de GES liées au transport ont d’ailleurs augmenté de 18 % entre 1990 et 2019, selon un récent rapport publié par la Ville de Montréal.

Parmi les mesures que la Ville mettra en place pour décarboner les transports d’ici 2040, la mairesse Plante a annoncé l’intention de son administration de transformer le Vieux-Montréal en « royaume des piétons ». « On veut le rendre plus convivial et le protéger davantage comme d’autres villes l’ont fait », a-t-elle dit lors de son allocution. La mairesse a cité le cas de Vienne, Bruxelles et Montpellier qui ont piétonnisé une partie de leur quartier historique.

Des questions sans réponse

Pour l’instant toutefois, l’administration n’est pas en mesure de donner des détails sur le premier quadrilatère à piétonniser ni sur l’échéancier visé pour le projet sur l’ensemble du quartier historique. Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, souligne que la condition du succès d’un tel projet repose sur l’adhésion des résidents et des commerçants et qu’une discussion a déjà été engagée à ce sujet grâce à une table de concertation créée récemment.

« On annonce nos couleurs pour donner de la prévisibilité aux citoyens, à l’industrie du tourisme et aux partenaires économiques », a expliqué Mme Mauzerolle.

Si elle n’a pu préciser le premier quadrilatère visé, Mme Mauzerolle a indiqué que la piétonnisation s’étendrait sur quatre saisons. Elle a cependant admis que la question de la livraison aux commerces et aux restaurants serait un enjeu. « Ça va être un avion qui se construira en vol avec nos partenaires. »

Les commerçants tenus dans l’ignorance

L’un des partenaires en question, la SDC Vieux-Montréal, n’avait pas eu vent du projet. « La SDC Vieux-Montréal a appris aujourd’hui même, en même temps que le public ainsi que les médias, l’existence d’un projet de piétonnisation dès l’été 2024. Aucune transmission d’information, aucune rencontre de travail ni consultation n’ont eu lieu en amont de cette annonce », a indiqué l’association dans un communiqué.

La SDC n’a pas voulu faire d’autre commentaire avant d’avoir discuté du projet avec la Ville.

De son côté, l’Association des résidants du Vieux-Montréal (ARVM) assure que le sujet a été abordé lors de la première rencontre de la table de concertation mise sur pied par la Ville. « Ç’a été présenté, non pas comme une piétonnisation, mais comme une priorité accordée aux piétons. La nuance est importante », souligne Christine Caron, présidente de l’ARVM. « Tout dépend de comment ça se fait. Il y a moyen de donner priorité aux piétons sans bannir toute circulation automobile. Ça se fait ailleurs dans le monde, en Europe en particulier. Il y a moyen de donner accès aux résidents et aux commerçants. On a hâte de voir ce qui est proposé et d’en discuter. »

Selon les informations qu’elle a reçues, le premier secteur visé par la piétonnisation serait la zone administrative du Vieux-Montréal où sont situés l’hôtel de ville et le Palais de justice.

« Il faut vraiment en discuter avant de poser un jugement », poursuit Mme Caron qui souligne toutefois que le Vieux-Montréal est aux prises avec des enjeux de congestion, notamment sur la rue de la Commune et sur la rue Berri. L’ARVM a d’ailleurs réalisé un sondage auprès des résidents du Vieux-Montréal et, selon Mme Caron, une majorité des répondants se sont prononcés en faveur à une piétonnisation des rues touristiques. « C’est sûr qu’on est intéressés à ce qu’il y ait moins de circulation dans le quartier », a-t-elle dit.

Pour sa part, l’opposition juge que l’administration fait preuve d’improvisation dans ce dossier. « Malheureusement, l’administration Plante n’apprend pas de ses erreurs et arrive avec une annonce sur le coin d’une table sans même préciser quel quadrilatère sera piétonnier », a commenté le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem. « Prenons exemple sur l’Europe où les rues piétonnes sont annoncées en bonne et due forme sur quelques rues avec des heures ciblées. »

Boulevard Henri-Bourassa

Montréal entend par ailleurs faire du boulevard Henri-Bourassa un « corridor de mobilité durable » avec un service rapide par bus (SRB) et un Réseau express vélo (REV), entre l’arrondissement de Saint-Laurent et celui de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. À l’heure actuelle, cette artère compte huit voies de circulation automobile à certains endroits. Les nouveaux aménagements seront réalisés progressivement par tronçons. Les travaux débuteront dans Saint-Laurent dès cette année.

Le président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM), Éric Alan Caldwell, a assuré que le projet n’aurait pas l’ampleur du chantier du SRB Pie-IX qui a mis 13 ans à se réaliser et a nécessité la réfection de toutes les infrastructures. De plus, les autobus circuleront en rive et non au centre des voies comme c’est le cas sur le boulevard Pie-IX. « Ça ne sera pas un grand projet comme le SRB Pie-IX où on ferme tout pendant trois ans et où on inaugure un SRB sur l’ensemble de la longueur », a expliqué M. Caldwell.

L’élu croit que la STM sera en mesure de réaliser les aménagements sur l’ensemble du boulevard d’ici trois ans.

La Ville vise également à transformer le transport de marchandises en activité à zéro émission. À cet égard, la mairesse a indiqué que la Ville adopterait une stratégie de livraison décarbonée en développant des services de livraison comme le projet Colibri, mais à plus grande échelle.