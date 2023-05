Ces députés qui quittent leur parti pour des raisons de valeurs

Près de quatre députés québécois sur cinq ayant quitté leur parti politique pour en rejoindre un autre ou pour devenir indépendant l’ont fait pour des questions de valeurs, selon les travaux de la chercheuse Mireille Lalancette portant sur la période de 1980 à 2018.

« On va souvent avoir tendance à penser que ces gens-là sont opportunistes », souligne la professeure titulaire en communication sociale à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Des préjugés répandus jusque dans la culture populaire, souligne-t-elle, en évoquant les paroles de la chanson L’opportuniste du français Jacques Dutronc : « Moi je ne fais qu’un seul geste / Je retourne ma veste, je retourne ma veste / Toujours du bon côté ».

Or, 44 des 56 politiciens québécois de l’Assemblée nationale et de la Chambre des communes répertoriés dans l’étude ont claqué la porte de leur parti en raison d’un désaccord avec l’orientation idéologique ou morale générale de la formation politique. La recherche publiée à la mi-avril dans la Revue canadienne de science politique est basée sur des entrevues médiatiques passées, mais aussi sur des entretiens avec des élus démissionnaires et des chefs de cabinet ou de parti de l’époque.





Selon l’étude, 34 politiciens sont partis pour des raisons liées plus spécifiquement à la question nationale et à la souveraineté du Québec.

Mme Lalancette cite en exemple l’ancien élu péquiste Jean-Martin Aussant qui avait affirmé à son départ du parti en 2011 que la cheffe de l’époque, Pauline Marois, n’était pas la bonne personne pour mener les Québécois à la souveraineté.

Sans regret

La plupart des députés qui tournent le dos à une formation politique n’éprouvent pas de regrets, souligne la chercheuse de l’UQTR. « Ils disent que si c’était à refaire, ils le referaient. » Même si ce départ équivaut parfois à « sauter de l’avion sans parachute », relate dans l’étude Louis Plamondon, qui a quitté le Parti progressiste-conservateur pour fonder le Bloc québécois en 1991 avec d’autres élus.

Si certains politiciens marquent une pause en siégeant temporairement comme indépendant avant de rejoindre un autre groupe parlementaire, d’autres préfèrent changer de camp sur-le-champ, détaille Mireille Lalancette. Des députés vont toutefois choisir de rester sur les banquettes indépendantes tout au long d’un mandat, sans se joindre à un nouveau parti.

Ça a d’ailleurs été le cas de l’actuelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui avait délaissé les rangs péquistes en 2019 pour devenir députée indépendante, avant de se lancer ensuite en politique municipale.

Mme Fournier estime qu’en siégeant sur les banquettes indépendantes de l’Assemblée nationale, elle a pu profiter d’une grande liberté, car elle n’avait aucune ligne de parti à suivre. « J’ai la pleine liberté de mes actions. Je peux donc déposer des projets de loi », résume-t-elle à propos de cette période, lors d’une entrevue dans le cadre de la recherche.

Mireille Lalancette avance qu’une formation politique préconisant une ligne de parti moins sévère pourrait permettre de retenir davantage les députés en son sein. « Ça pourrait faire en sorte que les gens se sentent moins pris dans un carcan », illustre-t-elle.

Se sentir écouté

L’écoute du chef est aussi cruciale pour prévenir le départ de membres d’un caucus, soulève Mme Lalancette. « Ce qu’on réalise, par exemple, c’est qu’il y a des partis où il y a peu eu de gens qui sont partis. » Elle cite en exemple Jean Charest, qui a été chef du Parti libéral du Québec et premier ministre québécois de 2003 à 2012.

Le départ d’un député est un « événement grave », selon M. Charest, qui s’empressait à l’époque où il était chef de rencontrer les membres de son caucus soupçonnés d’être malheureux. « Dès qu’il y a eu une première rumeur, on s’est assis avec cette personne-là pour parler, tenter de la sonder et vérifier les informations et aussi vérifier son état d’esprit », relate-t-il en entrevue lors de la recherche.

Mireille Lalancette se demande si les membres d’une coalition, comme les caquistes, peuvent se sentir plus écoutés et plus libres de parler que ceux au sein d’un parti avec une ligne directrice plus claire. « On a un parti qui est une coalition qui rejoint toute une série de gens qui ont des valeurs différentes », note-t-elle.

La chercheuse souligne aussi le cas de Québec solidaire qui conçoit la politique de façon différente, notamment en ayant deux co-porte-parole, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, plutôt qu’un seul chef.

« Ça va être intéressant de voir l’évolution de Québec solidaire et quelle place ils vont donner à la liberté de parole et à l’écoute de la part des co-porte-parole et du parti en lui-même, dit-elle. Ce sera intéressant de voir si leur mode de fonctionnement est en fait une solution à ces problèmes de ne pas se sentir écoutés ou de ne pas se sentir en mesure de prendre la parole. »