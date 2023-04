Assises 2023 de l’UMQ: le grand rendez-vous des municipalités

Ce texte fait partie du cahier spécial Municipalités

Les Assises 2023 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) se tiendront du 3 au 5 mai à Gatineau, sur le thème « L’incontournable gouvernement de proximité ». Conférences, ateliers, salon des exposants, activités de réseautage : pas moins de 1500 délégués y sont attendus, dont environ 1000 maires et mairesses. Avant-goût.

« C’est extraordinaire de recevoir un événement de cette taille à Gatineau, qui aide la relance du tourisme d’affaires après la pandémie, avec le palais des congrès qui sera au maximum de sa capacité et les hôtels qui seront aussi bien remplis. Mais surtout, on sent que les collègues des différentes villes du Québec ont besoin de se retrouver ensemble pour se solidariser à ce moment charnière », affirme France Bélisle, mairesse de Gatineau et ex-présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais.

Celle qui est aussi membre de la Commission des assises de l’UMQ a en tête le renouvellement du pacte fiscal avec le gouvernement du Québec pour l’an prochain. « Le timing est excellent, affirme-t-elle. Les maires et les mairesses du Québec doivent travailler ensemble, et dans la programmation des Assises 2023, plusieurs points de discussion mèneront à une réflexion essentielle dans le contexte de négociation du pacte fiscal. »

Elle pense par exemple aux changements climatiques, à l’itinérance, aux infrastructures municipales et aux défis liés à la main-d’oeuvre. « Plusieurs responsabilités tombent sur les villes, qui forment des gouvernements de proximité de première ligne, mais qui n’ont pas nécessairement l’argent pour agir », déplore-t-elle.

Julie Bourdon, mairesse de Granby et coprésidente de la Commission des assises de l’UMQ, remarque aussi à quel point les municipalités jouent un rôle important de gouvernement de proximité sur différents grands défis. « Par exemple, il y a l’enjeu du climat, mais derrière, il y a plusieurs champs d’action qui impliquent les municipalités, comme la mobilité », précise-t-elle. On parlera donc, aux Assises, de transport en commun et actif. « Mais il est évident que la réalité est très différente si l’on est dans une petite municipalité ou dans une grosse ville, nuance Julie Bourdon. C’est intéressant d’entendre des gens parler de leurs expériences et échanger leurs meilleures pratiques. »

Pour la mairesse de Granby, les Assises de l’UMQ sont d’ailleurs un événement important pour permettre aux élus de se former. « Plusieurs ateliers se déroulent en même temps, donc plusieurs de nos élus à Granby seront présents et participeront à différents ateliers et conférences, indique-t-elle. Ensuite, nous nous rencontrerons pour partager ce que nous aurons appris. »

Julie Bourdon se réjouit aussi de la présence de François Legault, premier ministre du Québec, et d’Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales. « C’est un moment pour échanger avec eux et j’ai hâte d’entendre leur point de vue », affirme-t-elle.

La science au servicedes municipalités

Pour ses Assises 2023, l’UMQ aura aussi la visite de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Cette venue enthousiasme particulièrement Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban et coprésident de la Commission des assises de l’UMQ.

« La science peut avoir un impact important sur les villes et les municipalités en fournissant des données qui permettront des décisions plus efficaces et plus rapides sur le territoire, alors j’ai bien hâte de l’entendre », dit-il.

Il pense notamment aux inondations. « D’ailleurs, nous avons aussi réussi à avoir une personne de l’Agence spatiale canadienne qui viendra nous présenter de nouveaux outils satellites qui génèrent des données en temps réel, indique Xavier-Antoine Lalande. Cela peut être important dans la prise de décision. J’ai déjà vu cette présentation à l’automne et j’ai hâte de voir la réaction de mes collègues. »

À 40 ans, le maire de Saint-Colomban se réjouit de voir que plusieurs jeunes élus ont fait le saut dernièrement en politique municipale et il croit que c’est une belle occasion d’intégrer davantage d’innovation et de science dans la prise de décision. « On a vu, par exemple, la Ville de Victoriaville (le maire, Antoine Tardif, est âgé de 33 ans) se doter d’un scientifique en chef et la Ville de Longueuil (la mairesse, Catherine Fournier, est âgée de 31 ans) en cherche un, indique-t-il. Nous serons de mieux en mieux outillés pour prendre des décisions. »

