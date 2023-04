Penser les villes et villages de demain

Ce texte fait partie du cahier spécial Municipalités

Après deux ans à la présidence de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté quitte ses fonctions à regret, car il a tout aimé d’un mandat marqué par deux crises mondiales. « Je suis arrivé pendant la COVID et je repars avec l’inflation », lance à la blague le maire de Gaspé et préfet de sa MRC.

L’UMQ est un organisme complexe qui regroupe 390 municipalités, petites et grandes, et qui doit défendre une quantité considérable de dossiers très proches des gens, allant de l’habitation à la lutte contre l’itinérance en passant par la police, la sécurité publique, le transport collectif, la fiscalité, la propreté.

« J’ai pu faire bouger les lignes sur les trois grandes politiques que j’avais jugées prioritaires à mon arrivée, soit les changements climatiques, le développement économique régional et l’inclusion », dit l’élu de 43 ans, qui passera le flambeau à son successeur lors des Assises de l’UMQ avec le sentiment du devoir accompli. « Pour l’anecdote, je suis également fier d’avoir été non seulement le plus jeune maire élu à la présidence de l’UMQ, mais le premier Gaspésien également en 102 ans d’histoire. »

Changer le discours sur le climat

En matière de changements climatiques, il estime avoir contribué à modifier le discours du gouvernement québécois, qui était essentiellement axé sur la lutte. « Il faut continuer de lutter contre les changements climatiques, mais il faut aussi s’y adapter. C’est une nouvelle réalité. »

Car même si les gouvernements atteignaient tous leurs objectifs de lutte (chose de moins en moins probable), les villes devraient tout de même composer avec les effets des changements climatiques, qui toucheront particulièrement deux de leurs fonctions fondamentales : la voirie et la gestion de l’eau. L’UMQ a mandaté la firme de génie WSP et le groupe de recherche Ouranos afin de réaliser une étude sur le sujet, laquelle évalue les répercussions entre 1,7 et 2,7 milliards de dollars par an pour les municipalités — jusqu’en 2050, au moins. Et selon ce même document, 43 % de la facture ira à la voirie (routes, ponceaux, lutte contre l’érosion) et 54 % concernera la gestion des eaux (potable, fluviale, usées).

« On avait zéro contribution pour cela et on a amené le gouvernement à créer les premiers programmes, qui se chiffrent désormais à quelques centaines de millions de dollars par an. C’est en deçà des besoins, mais il a déjà fait un bout de chemin. »

Loger la main-d’oeuvre

Lors de sa tournée des régions de l’été 2022, Daniel Côté a rencontré plus de 400 élus de toutes les régions. Outre de lui avoir permis de développer une vision concrète du travail de ses collègues, ces visites ont affermi sa conviction qu’il ne s’était pas trompé en faisant porter son action économique sur la crise du logement et la pénurie de main-d’oeuvre, qui freine tout le développement régional.

En novembre 2021, l’UMQ s’est jointe au Conseil du patronat et à quatre autres organismes économiques nationaux pour réclamer un plan et proposer une série de mesures, que le gouvernement a repris 10 jours plus tard dans son Opération main-d’oeuvre. Les premières actions tournaient autour de mesures fiscales, du maintien des travailleurs d’expérience et de l’automatisation des entreprises.

Mais la pièce maîtresse de cette action est sur le point d’aboutir : il s’agit d’une stratégie nationale de régionalisation de l’immigration. « Il existe un déséquilibre très important. Les régions représentent 50 % des besoins de main-d’oeuvre, mais la région montréalaise reçoit 80 % des immigrants. »

Le maire de Gaspé explique qu’il faut travailler sur l’immigration primaire, celle qui concerne l’établissement direct en région dès la descente de l’avion. « Pendant les deux-trois premières années suivant leur arrivée, les immigrants doivent faire leurs démarches en personne aux bureaux d’Immigration Canada, qui sont à Montréal et à Québec. Ça veut dire qu’un immigrant qui viendrait s’installer à Gaspé en débarquant de l’avion doit faire 1000 km chaque fois qu’il doit signer un papier. »

La crise du logement est l’autre gros frein au développement régional auquel le maire de Gaspé s’est attaqué. Le problème, il le connaît bien : « Le taux d’inoccupation à Gaspé est de 0,0 %. Il n’y a pas un logement de libre. On n’a rien, zéro, pour accueillir de nouveaux travailleurs. C’est presque partout sous le 1 %, alors qu’il faudrait 3 % d’inoccupation pour avoir un marché équilibré. »

« L’habitation est le genre de problème à causes multiples qui suppose qu’il faille s’attaquer au problème de plusieurs manières. La pénurie de main-d’oeuvre nuit au secteur de la construction, mais les entrepreneurs doivent aussi composer avec la surchauffe du prix des matériaux, qui ont augmenté de 30 %, trois fois plus que l’inflation. Mais pour la première fois, l’habitation a désormais son ministère, ce n’est pas rien. »

L’UMQ s’était réjouie de voir le gouvernement créer un partenariat public-privé appelé Programme d’habitation abordable Québec, mais Daniel Côté se dit très déçu que le gouvernement en ait profité pour abolir le programme AccèsLogis, qui favorisait le développement de projets par des OBNL. « C’était un bon programme, qui était bloqué par des dispositions paperassières du gouvernement. Il ne fallait pas le couper, selon nous. »

Inclure et être inclus

En matière d’inclusion, Daniel Côté a voulu porter l’action sur l’immigration, dont on a déjà parlé, mais aussi sur les Premières Nations et la représentation des villes à l’étranger. « Vis-à-vis des Premières Nations, la première chose qu’on peut faire, en tant que municipalité, c’est d’encourager l’embauche de personnel autochtone. »

« En tant que municipalité, nous pourrions également faire un geste symbolique fort autour des langues autochtones. Gaspé, ça vient de la langue micmaque et ça veut dire “la fin des terres”. Mais si je veux afficher “Pjila’si Gespeg” [bienvenue à Gaspé] en micmac, ça va contre la loi québécoise sur l’affichage : la Ville s’expose à perdre toutes ses subventions ! Est-ce qu’on ne pourrait pas se dire que les langues autochtones ne menacent pas la langue française au Québec ? »

Concernant l’inclusion, il a également oeuvré à la représentation internationale des municipalités. Avec l’Association des maires de France, il travaille à la création d’un sommet sur la coopération décentralisée. « C’est dans l’esprit du Sommet international de l’innovation en villes médianes, une initiative qui remonte à 2018 à laquelle le maire de Shawinigan a beaucoup travaillé. »

La ville en première ligne

Élu pour deux ans en 2021, Daniel Côté n’a pas eu à goûter à ce qui sera le gros morceau du mandat de son successeur : la renégociation du fameux « pacte fiscal », un exercice qui revient tous les quatre ans depuis 2012, et dont la quatrième occurrence est prévue pour 2024.

« Ça fait longtemps que la croissance économique est détachée de la valeur foncière, qui est la principale assise fiscale des municipalités. Or, il faudrait que les municipalités puissent taxer la nouvelle richesse qui se crée en dehors du foncier, et qui relève de Québec et d’Ottawa. »

Or, en parallèle, les villes reçoivent de plus en plus de responsabilités, que ce soit la lutte contre l’itinérance, l’habitation, les changements climatiques. Même en transport collectif, la part de Québec diminue. « Parfois, c’est la loi qui nous transfère des responsabilités, mais le plus souvent, ça se passe de manière spontanée. Mais quand le gouvernement tarde à réagir, les gens se tournent d’abord vers la ville. C’est normal, on est là. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.