La conversion de la CAQ, encore de la poudre aux yeux pour Régis Labeaume

Tel est pris qui croyait prendre.

Dans son dernier geste politique, l’ancien maire de Québec, Régis Labeaume, avait descendu en flammes le troisième lien de la CAQ. Pendant près de 2000 mots, données à l’appui, il avait soulevé de sérieux bémols à propos de la pertinence et de la faisabilité d’un tunnel déjà chiffré, à l’époque, à 10 milliards de dollars.

Réunis en congrès quelques jours après la parution de la lettre en novembre 2021, les bonzes la CAQ avaient fait les gorges chaudes et, surtout, la sourde oreille.

Tour à tour, ils avaient écarté les critiques formulées par Régis Labeaume pour mieux pointer « l’amertume » d’un maire en fin de vie politique. Geneviève Guilbault, ministre responsable de la Capitale-Nationale à l’époque, cachait mal sa joie de voir « une nouvelle ère » s’ouvrir à l’Hôtel de Ville de Québec.

Dix-sept mois plus tard, revirement spectaculaire de situation : l’air contrite, la même ministre, maintenant au transport, fermait le cercueil du troisième lien dont l’ancien maire, un an et demi plus tôt, avait déjà gravé l’épitaphe.

« C’était surnaturel d’écouter ça, a indiqué Régis Labeaume au Devoir vendredi. C’était Hulk qui s’était transformé : elle a vécu son épiphanie. Je n’en revenais pas d’entendre ça. »

Au lendemain d’une déconfiture sans précédent de la CAQ, l’ancien maire de Québec ne cherche pas à cacher sa joie. Depuis jeudi, il apparaît à toutes les tribunes médiatiques de la capitale, lui qui se tenait loin des projecteurs politiques depuis son départ de l’arène municipal.

La vengeance est-elle douce, M. le maire? « Ce n’est pas désagréable du tout de savoir qu’on a eu raison », roucoule l’ancien élu. Ni d’asséner quelques coups à un adversaire qui a lui-même trébuché sur sa propre promesse.

Quatorze années à la tête de Québec, dont trois à se colletailler plus souvent qu’autrement avec la CAQ à propos du tramway, procurent à Régis Labeaume une certaine expertise quant à la nouvelle profession de foi du gouvernement à l’endroit du transport collectif.

« Je ne leur prête aucune crédibilité là-dessus, tranche-t-il. Quand ils prétendent que des nouvelles données ont changé la donne, je ne les crois pas une seconde. C’est impossible que le gouvernement n’ait eu aucune donnée d’achalandage avant mars. Moi-même, j’en avais pendant la pandémie : vous voyez que ce n’est pas si compliqué que ça. »

À ses yeux, la CAQ n’a jamais cru à la possibilité de son propre tunnel. « Pour moi, c’est très clair qu’ils savent depuis un “boutte” que ça n’allait jamais se faire. La question, c’était : quand est-ce qu’on va le tuer ? »

Il rappelle que le gouvernement, au cours de son précédent mandat, a englouti des dizaines de millions de dollars sur le troisième lien. « C’est énorme! Après ça, ils veulent nous faire croire qu’ils n’avaient aucune idée avant mars dernier ? Impossible ! »

Plutôt que d’enterrer le troisième lien une fois pour toute, croit Régis Labeaume, la CAQ présente une énième mouture, écologiste cette fois, pour « gagner des points auprès de l’électorat qui trouve qu’en développement durable, ils ne sont pas forts. »

« L’idée, c’est de repartir un débat, de délirer encore pendant des années là-dessus. À la fin, ce sera la même affaire, prédit l’ancien maire. Pensez-vous vraiment qu’Ottawa va investir trois milliards de dollars dans un tunnel qui ne fait aucun sens en raison de la démographie? Jamais de la vie. »

L’ancien maire de Québec veut remettre toute la saga en perspective. « En 2018, si François Legault perdait une troisième élection de suite, c’était la fin de sa carrière politique. Le troisième lien lui a permis de faire des gains dans la région de Québec. Ils ont réussi à étirer ça jusqu’aux dernière élections sans coup férir et maintenant, ils tirent la «plogue». À trois ans du prochain rendez-vous électoral, je ne suis pas sûr que la CAQ va écoper tant que ça. »

Le gouvernement paierait normalement un coût politique, après avoir sciemment menti, selon lui, à la population. « Quelqu’un devrait bénéficier de ce sentiment d’abandon-là, croit Régis Labeaume. Sauf que le bénéficiaire de tout ça n’existe pas. Il n’y a aucune paire de bras pour recueillir l’indignation. »

Quant aux politiciens de la rive sud qui, à l’instar du maire de Lévis, se disent « sidérés » et « estomaqués » de la volte-face du gouvernement, Régis Labeaume n’épuisera pas ses réserves de mouchoirs pour essuyer leurs larmes.

« À la limite, je peux les comprendre de se sentir lésés. Par contre, ajoute l’ancien homme fort de Québec, leur partisanerie était purement politique, sans aucun appui scientifique. Et eux aussi ont profité du troisième lien : ç’a été un élément politique partisan incroyable pour se faire élire sur la rive sud. Tout le monde en a profité », croit Régis Labeaume, même ceux qui jouent les indignés ou les attristés aujourd’hui.

L’ancien maire devenu chroniqueur a la mémoire longue et profite de ces sorties médiatiques pour décocher quelques flèches, à l’endroit, notamment, de son ancien collègue de Lévis Gilles Lehouillier, qui a lui aussi retourné sa veste, à une certaine époque, à propos d’un service rapide par bus interrives.

« Je n’ai pas pu m’empêcher de lire qu’il se sentait trahi. J’ai envie de lui dire : ‘’Bienvenue dans le club’’. Il comprend maintenant ce que ça goûte, la trahison. À l’époque du SRB, lui aussi, il m’avait complètement laissé tomber. »

La mort du troisième lien autoroutier, qui a rougi les yeux du député de Lévis, Bernard Drainville, et vu le député de La Peltrie, Éric Caire, ranger bien vite l’épée sur laquelle il promettait de s’empaler, lui redonne-t-elle envie de retourner dans l’arène politique?

« Monsieur, vous dire à quel point je suis heureux de ne plus être là-dedans et d’être devenu un gérant d’estrade. J’adore ça! »

Dans les estrades, c’est maintenant lui qui regarde les autres se dépêtrer dans leurs promesses. Visiblement, depuis jeudi, il adore le spectacle offert par la CAQ.