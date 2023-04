Québec veut allonger la semaine de certains travailleurs du réseau de la santé

Dans le cadre de ses négociations avec les syndicats du secteur public, Québec souhaite allonger la semaine de travail de certains salariés dans le réseau de la santé et des services sociaux. La semaine normale de travail passerait ainsi de 35 à 37,5 heures.

Une dizaine de titres d’emploi seraient touchés, comme externe en technologie médicale, criminologue, technicienne de la santé oeuvrant dans les laboratoires médicaux, technicienne de la santé en imagerie médicale et d’autres, a indiqué en entrevue vendredi Josée Fréchette, première vice-présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.

Mme Fréchette rappelle qu’il y a rareté de main-d’oeuvre dans le secteur de la santé et des services sociaux et que les travailleurs en poste sont souvent épuisés.

« Pour nous, ce n’est pas une amélioration. On est en contradiction, parce que le gouvernement veut attirer, retenir les gens et donner de bonnes conditions et, en même temps, on augmente les heures de travail », déplore-t-elle.

Dans son offre, Québec souhaite également « redéfinir ce qui constitue du temps supplémentaire », relève-t-elle.