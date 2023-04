Doutes à l’OIF sur les cas de harcèlement parmi les employés

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) remet en question l’ampleur des cas allégués de harcèlement sexuel et moral constatée dans un sondage de ses employés, qui exposait un climat toxique entre ses murs.

Par la voix de son directeur, Alain Pham, le bureau de la nouvelle administratrice de l’OIF, Caroline St-Hilaire, a soulevé des doutes sur la réalité des résultats de cette consultation.

« Les sondages ne sont jamais une science exacte et même quand on prend un échantillon de 1000 personnes, pour une population de millions de personnes, on voit très bien que parfois ça marche et parfois ça ne colle pas, et ce qui est prédit ne se passe pas », a déclaré au Devoir M. Pham, mercredi, dans une rare sortie publique pour une personne exerçant sa fonction.

Au cours des dernières semaines, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, s’est retrouvée au centre d’une controverse en raison des résultats de ce sondage révélant notamment que 44 % des employés pensent avoir été victimes de harcèlement moral au travail, et 9 % de harcèlement sexuel.

Mme Mushikiwabo avait elle-même déjà soulevé des doutes sur la validité scientifique des résultats, a indiqué au Devoir une source qui a préféré ne pas être identifiée. Son commentaire avait été fait en mars lors d’une réunion du Conseil permanent de la francophonie (CPF), où tous les états et gouvernements membres de l’OIF, dont le Québec et le Canada, sont représentés.

Dans la foulée, le Canada a renoncé à verser un financement de 3 millions de dollars à l’OIF, cristallisant des tensions larvées après la décision de Mme Mushikiwabo de ne pas renouveler le mandat du Canadien Geoffroi Montpetit au poste d’administrateur, que Caroline St-Hilaire a obtenu avec l’appui du gouvernement du Québec.

Moitié moins

Lors d’une entrevue téléphonique, mercredi, M. Pham a remis en question les résultats du sondage en s’appuyant sur le fait que seulement 165 employés, soit la moitié de l’effectif total de l’OIF, ont répondu aux questions sur le harcèlement moral ou sexuel.

Pour cette raison, il estime qu’il faut diviser par deux les pourcentages obtenus, puisque seulement la moitié des 340 employés ont répondu.

« C’est bien 44 %, lorsqu’on a 73 oui sur 165. Mais lorsqu’on a 73 oui sur 340 personnes au total on est dans les 22 % », a-t-il expliqué au sujet des résultats sur le harcèlement moral.

Quant aux résultats sur le harcèlement sexuel, M. Pham, qui dirige pour Mme St-Hilaire le bureau chargé notamment des opérations budgétaires et financières de l’OIF, a suivi le même raisonnement.

« Les 9 %, sur un bassin de 165 réponses, donc 15 personnes qui ont répondu oui, sur le bassin total de 340, on est à peu près à la moitié, donc 4,5 % », a-t-il estimé.

Alain Pham n’a pas voulu appliquer le même raisonnement à un cas de figure où 100 % des employés auraient répondu aux questions. À son avis, il ne faut pas conclure que les proportions de cas allégués se maintiendraient et encore moins qu’elles doubleraient.

« Personne ne peut prédire sur les personnes qui n’ont pas répondu, a-t-il éludé. Je pense qu’il ne faut pas parler à leur place. »

M. Pham s’est défendu de vouloir diminuer l’ampleur des cas allégués de harcèlement dont témoigne le sondage, qui avait été demandé par le Comité du personnel de l’OIF, avec l’assentiment de Mme Mushikiwabo et de M. Montpetit.

« On ne veut pas minimiser, on sait qu’il y a une situation qu’il faut régler et qui existe dans toutes les organisations internationales, a-t-il dit. Ça, c’est un premier fait au-delà des chiffres. »

L’OIF n’a pas voulu divulguer plus de détails sur le sondage, dont les résultats ont circulé dans les médias après avoir été transmis au personnel.

Oria Vande Weghe, porte-parole de Mme Mushikiwabo, a toutefois transmis au Devoir la photo d’une page d’un document montrant que 73 des 165 personnes ayant répondu à la question 18 du sondage, portant sur le harcèlement moral au travail, croyaient en avoir subi.

Selon les résultats sommaires du sondage, dont Le Devoir a pu obtenir copie comme d’autres médias, 207 personnes ont participé à la consultation. Toutes n’ont pas répondu à la totalité des questions, notamment celles sur le harcèlement, affirme l’OIF.

Ni le cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ni celui de la ministre des Relations internationales, Martine Biron, n’ont voulu commenter les propos de M. Pham. Fin mars, les deux ministres s’étaient montrées fort préoccupées par les allégations de harcèlement sexuel et moral à l’OIF.

Intervention autorisée

Alain Pham a affirmé qu’il répond aux questions des médias avec l’accord de Mme St-Hilaire, qui vient tout juste d’entrer en fonction la semaine dernière, après sa nomination en mars.

« Mme St-Hilaire était extrêmement à l’aise, au courant, elle m’a encouragé évidemment là-dessus », a-t-il dit.

Le directeur du bureau de l’administratrice a toutefois reconnu le caractère inusité de ses interventions publiques, qu’il attribue au sujet. « Ce qui est nouveau, c’est qu’on n’a jamais vu jusqu’à présent un sujet, qui est aussi administratif, être porté dans les médias », a-t-il dit.

M. Pham a d’ailleurs précisé que Mme St-Hilaire prendra prochainement « le relais » dans ce dossier.

« J’ai beaucoup travaillé sur le sujet du harcèlement, a-t-il dit. Le choix de l’OIF est d’envoyer les personnes qui connaissent les dossiers. »

Mardi, M. Pham avait déjà accordé une première entrevue à TV5 sur le sujet.

La décision de la secrétaire générale de ne pas reconduire Geoffroi Montpetit comme administrateur de l’organisation francophone a provoqué un regain de tension avec Ottawa. pic.twitter.com/nbbNOQj3vn — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) April 11, 2023

Fin mars, Le Devoir a rapporté que Mme Mushikiwabo a profité de la fin du mandat de M. Montpetit pour resserrer son emprise sur les divers services de l’OIF, dont sa dizaine de représentations à travers le monde, avant l’arrivée de Mme St-Hilaire.

Selon un nouvel organigramme, les communications sont une responsabilité à la fois institutionnelle et opérationnelle, qui relève de la secrétaire générale et de l’administratrice.

M. Pham a indiqué mercredi que Mme Vande Weghe est directrice de la communication de l’OIF en plus d’être porte-parole de Mme Mushikiwabo.