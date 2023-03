Visite de Joe Biden: des offrandes de part et d’autre

Les grandes rencontres au sommet, entre premier ministre canadien et président américain, ne se soldent pas toujours par de grandes annonces. Celle entre Justin Trudeau et Joe Biden, cependant, aura fait exception. Ottawa et Washington ont fini par s’entendre pour fermer complètement la frontière aux entrées irrégulières, et ce, dès la première heure samedi. Joe Biden a par ailleurs essayé de rassurer le Canada quant à ses visées protectionnistes, tandis que Justin Trudeau s’est engagé à poursuivre son aide à Haïti et a précisé ses plans de modernisation du NORAD.

Le centre-ville de la capitale fédérale a été assiégé de dispositifs de sécurité vendredi pour cette première visite du président Biden en sol canadien. Des policiers patrouillaient dans les rues avoisinant l’enceinte parlementaire, qui avaient été fermées pour l’occasion. L’accès au parlement lui-même était aussi resserré.

À l’intérieur, les délégations canadienne et américaine étaient tout sourire, prêtes à annoncer une série de nouvelles mesures.

La principale était sans équivoque la conclusion de plusieurs années de négociations visant la modification de l’Entente sur les tiers pays sûrs, plus précisément la fermeture de la brèche qui permettait à des migrants d’entrer au Canada ou aux États-Unis en évitant les postes frontaliers officiels. Plus de 39 500 migrants sont ainsi entrés au Canada en 2022, dont près de 39 200 par le Québec. Près de 110 000 ont fait le chemin inverse, vers les États-Unis.

À compter de minuit, samedi, tout migrant intercepté dans les deux semaines suivant sa traversée — qu’il le soit à un poste frontalier ou non — sera refoulé. L’entente prévoit de rares exemptions : un mineur non accompagné ou un migrant ayant déjà un membre de la famille dans le pays qu’il tente de rejoindre.

Le protocole d’entente cite des négociations conclues au printemps 2022. Il stipule que les changements devaient entrer en vigueur « une fois que les États-Unis et le Canada se seront officiellement avertis qu’ils ont terminé les procédures intérieures nécessaires ».

En conférence de presse aux côtés de son homologue, Justin Trudeau a fait valoir que les deux pays connaissaient la solution « théorique » à l’entente. « Mais ça prend des processus complexes pour gérer nos frontières, et il a fallu un certain nombre de mois avant de pouvoir aller de l’avant avec cette annonce », a-t-il expliqué.

Photo: Andrew Harnik Associated Press

Les États-Unis ont longtemps résisté à modifier l’entente, mais des élus républicains s’étaient mis à faire pression sur Joe Biden en dénonçant la hausse récente des entrées irrégulières depuis le Canada.

En échange de cette modification, Ottawa accepte d’accueillir 15 000 migrants de plus « de l’hémisphère occidental » par année, « pour des motifs humanitaires ». Afin de « compenser pour la fermeture de ces passages irréguliers », a fait valoir M. Trudeau.

Le gouvernement fédéral n’a pas précisé les critères ou le processus d’admission à ce nouveau programme. En coulisses, on se réjouissait d’enfin régler le dossier de Roxham, et ce, moyennant l’accueil d’une fraction du nombre de migrants qui traversaient autrement de façon irrégulière la frontière.

Des migrants déjà en route

À peine le changement avait-il été confirmé que déjà des messages circulaient, notamment en créole sur WhatsApp, pour inviter les migrants à se dépêcher « parce que sinon vous n’allez pas entrer ».

À la frontière canadienne, dans l’État de New York, Le Devoir a constaté que l’Agence des services frontaliers s’affairait vendredi à installer de nouvelles pancartes prévenant les migrants qu’il était désormais « illégal de traverser la frontière ici ou à tout autre endroit autre qu’un port d’entrée ».

Une famille du Nicaragua arrivait en taxi, s’étant précipitée avant de connaître la date précise du changement transfrontalier.

Une petite fille de quatre ans, emmitouflée dans une combinaison rose bonbon, s’exclamait à ses parents : « Il y a beaucoup de neige ! » Ils auront tous les trois été parmi les derniers à traverser, avant le resserrement prévu dans la nuit.

Du côté américain du chemin Roxham, il n’y avait pas de cohue vendredi après-midi, mais les arrivées rythmaient la journée, à l’instar des mois précédents.

Amnesty International a dénoncé le changement, le qualifiant de « vision déshumanisée » des demandeurs d’asile et de « sentence de mort » pour ces dizaines de milliers de personnes.

François Legault s’est pour sa part dit « vraiment content ». « C’est une bonne nouvelle pour les Québécois, pour les Canadiens », a-t-il indiqué, en assurant que le Québec continuerait d’accueillir sa part de demandeurs d’asile. « C’est notre devoir humanitaire. »

De l’aide pour Haïti et les Grands Lacs

Justin Trudeau et Joe Biden ont par ailleurs essayé de se rassurer mutuellement sur quelques autres dossiers.

Le Canada versera jusqu’à 100 millions de dollars à la Police nationale d’Haïti afin d’aider à la formation de ses troupes et à l’achat d’équipement.

Le président Biden a refusé de se dire « déçu », lui dont l’administration souhaitait en coulisses que le Canada mène une mission militaire dans ce pays en crise. L’option demeure sur la table, mais n’aura pas lieu pour le moment, car elle nécessiterait une consultation avec les Nations unies et le gouvernement en place en Haïti, a-t-il dit.

M. Trudeau n’avait pas de nouveaux investissements en défense à promettre au président. Il a toutefois fait deux annonces liées à la modernisation du NORAD : l’installation de systèmes d’alerte rapide et de surveillance des menaces dans le sud de l’Ontario ainsi que l’octroi de 7,3 milliards de dollars déjà prévus afin de mettre à niveau les installations où seront exploités les chasseurs F-35 de nouvelle génération.

Si en 2016 le président Barack Obama avait appelé le Canada à consacrer plus d’argent à la défense, le président Biden s’est abstenu de faire de même.

Joe Biden a maintes fois souligné que l’économie canadienne ne serait pas malmenée par son Inflation Reduction Act. Le Canada dispose des minéraux critiques que les États-Unis pourront transformer afin de créer « des chaînes d’approvisionnement nord-américaines fiables et résilientes », a-t-il assuré. Le Canada souhaiterait toutefois une exemption plus large aux mesures « Buy American » du président. Joe Biden a feint qu’il « ne comprend pas » que ces mesures nuisent à l’économie canadienne.

M. Trudeau a annoncé un investissement pouvant atteindre 250 millions de dollars dans des projets liés aux semi-conducteurs. Une somme de 420 millions sera également consacrée à la protection et à la restauration de l’eau des Grands Lacs.

Joe Biden a pris soin de ne pas se mêler du dossier de l’ingérence étrangère au Canada. Tout au plus les deux pays ont-ils indiqué, dans leur communiqué commun, qu’ils continueraient « leur coopération afin de combattre l’ingérence étrangère ».

Avec Sarah R. Champagne, Boris Proulx et Marco Bélair-Cirino