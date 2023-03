Fermeture du chemin Roxham: Ottawa et Washington s’entendent sur une résolution

Le Canada et les États-Unis sont sur le point de conclure une entente qui permettrait aux agents frontaliers de renvoyer au sud de la frontière tout migrant qui l’a récemment traversé de manière irrégulière, comme au chemin Roxham, a appris Le Devoir.

Le nouvel accord doit ainsi accorder aux 8900 kilomètres de la frontière commune le même statut qu’aux passages officiels en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs. En échange, le Canada offre à son plus proche voisin d’accueillir par une voie régulière 15 000 personnes de plus, a confirmé au Devoir une personne proche des négociations au sein du gouvernement canadien.

En vertu de l’accord signé entre les deux pays en 2002, le Canada ne peut actuellement retourner les demandeurs d’asile aux États-Unis que s’ils se présentent aux points d’entrée officiels. Une omission permet aux personnes qui traversent ailleurs, comme au chemin Roxham, de demander l’asile au Canada.

Deux semaines après une traversée

En vertu de la nouvelle entente, qui doit entrer en vigueur « très rapidement », selon la même source gouvernementale, le Canada détiendrait alors le pouvoir de refouler vers les États-Unis tout demandeur d’asile arrivé de manière irrégulière par la frontière terrestre , et vice-versa. Toute personne interceptée durant les 14 premiers jours après son passage à un endroit non autorisé serait renvoyée.

À Ottawa, la première confirmation est venue où on ne l’attendait pas : « Je pense que c’est une très bonne nouvelle », a confirmé le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, pressé par les questions des journalistes. « Je comprends qu’il y aura des précisions rapidement », a aussi ajouté le député de Québec, affirmant être au courant du contenu de l’entente.

Les discussions se sont accélérées récemment, selon M. Duclos : « Beaucoup de choses ont pu être faites plus rapidement dans les dernières semaines », en prévision de la visite du président Biden.

Officiellement, le gouvernement canadien se disait plus tôt jeudi « encouragé par les signaux des États-Unis ».Des progrès ont été faits dans les discussions, et d’autres détails sont attendus à l’issue des rencontres de vendredi, comme l’avait laissé entendre le premier ministre Justin Trudeau mercredi. « On va peut-être avoir quelque chose à annoncer », avait-il lancé à la presse parlementaire.

Beaucoup d’attentes

Alors que le président américain, Joe Biden, atterrit jeudi soir à Ottawa, la pression pour en venir à un nouvel accord a encore monté dans les dernières semaines.

Le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, s’est aussi adressé aux médias mercredi en insistant que les deux pays croient dans une frontière ordonnée, tout en ayant une « politique d’immigration favorable à ceux qui fuient la violence, la guerre ou la persécution ».

Le premier ministre québécois, François Legault, réclame la « fermeture » du chemin Roxham depuis des mois. Il a réitéré ses demandes jeudi, en signalant que les transferts de demandeurs d’asile vers l’extérieur de la province n’étaient pas suffisants.

En 2022, ce sont 39 171 demandeurs d’asile qui ont été interceptés à cette voie de passage irrégulière, ce qui a représenté les deux tiers de toutes les demandes au Québec. Les demandes présentées au chemin Roxham formaient aussi 42 % du total canadien.

Le nombre de traversées en sens inverse, du Canada vers les États-Unis, a aussi grimpé dans les derniers mois.La patrouille frontalière américaine s’en est inquiétée récemment, affirmant avoir intercepté 367 personnes en janvier seulement, entre le Québec et le Vermont. « Malgré des températures sous le point de congélation, le secteur de Swanton continue à intercepter des familles avec de jeunes enfants, incluant des bébés », écrivait cette patrouille en février.

En rappel : Une poursuite criminelle contre Trudeau en lien avec le chemin Roxham est arrêtée