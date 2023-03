Poilievre veut créer un examen pour permettre aux médecins étrangers de travailler

Le chef conservateur Pierre Poilievre souhaite créer une norme d’examen nationale pour les travailleurs de la santé, afin de permettre à ceux qui ont terminé leurs études à l’étranger de travailler au Canada.

Il a fait cette annonce dimanche, en conférence de presse, à Ottawa.

Cette norme dite du « Sceau bleu » serait inspirée de l’examen Sceau rouge, créé en 1952. Celui-ci permet aux travailleurs de métiers réglementés ― électriciens, plombiers, mécaniciens, etc. ― de voir leurs compétences reconnues dans l’ensemble du pays.

« On devrait déterminer la qualification de nos médecins par des examens […] et non par de grands processus bureaucratiques », a insisté M. Poilievre, faisant valoir que certains immigrants peuvent attendre jusqu’à neuf ans avant de pouvoir travailler dans leur domaine.

Selon lui, cela permettrait aussi d’harmoniser les normes entre les provinces et territoires, si bien qu’un médecin ou une infirmière pourrait pratiquer d’un océan à l’autre.

Comme la santé est une compétence provinciale, le chef conservateur a promis que l’adoption du Sceau bleu se ferait sur une base volontaire.

« Un gouvernement Poilievre ira chercher une entente avec les provinces où un professionnel formé à l’étranger pourra recevoir une réponse en 60 jours » après avoir rempli l’examen, a-t-il dit.