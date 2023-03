Ingérence chinoise: difficile d’expulser des diplomates, affirme Mélanie Joly

Le Canada n’a peut-être pas expulsé de diplomates chinois, en lien avec les tentatives du régime de Pékin de s’immiscer dans les élections canadiennes, mais il prend d’autres mesures pour partager son mécontentement, assure Mélanie Joly. Son ministère des Affaires étrangères a notamment refusé une demande de visa diplomatique l’automne dernier. Un geste plus facile à poser que le renvoi de diplomates se trouvant déjà en sol canadien, faute de preuves tangibles, a expliqué la ministre en comité parlementaire jeudi.

« On peut prévenir plutôt que guérir », a fait valoir Mélanie Joly, en reconnaissant les limites des représailles diplomatiques possibles contre les représentants du régime de Chine au Canada.

Interrogée à plusieurs reprises par les députés conservateurs, qui lui demandaient pour quelle raison aucun diplomate chinois ne s’est fait retirer ses lettres de créances, Mme Joly a laissé entendre que c’était faute de preuves concrètes pour agir en ce sens. « Si nous avons toute forme de preuve tangible de méfaits, nous allons renvoyer des diplomates chez eux très, très, très rapidement », a-t-elle insisté. Les experts en matière de sécurité nationale ont maintes fois souligné que le renseignement secret ne permet que très rarement d’être converti en preuve.

Le ministère des Affaires étrangères a cependant refusé une demande de visa diplomatique à la Chine, a confirmé la ministre, après que la nouvelle ait été rapportée par le Globe and Mail, qui parlait d’un poste jugé par le gouvernement canadien comme n’étant pas diplomatique, mais plutôt « probablement destiné à gérer des activités politiques et d’ingérence ».

Un seul visa aurait été refusé à ce jour. Il y a depuis quelques mois un « degré de sensibilisation » plus élevé au ministère, qui fait que ces demandes sont étudiées plus minutieusement, a expliqué la ministre.

Semonces et moqueries

Mélanie Joly a par ailleurs insisté que ses hauts fonctionnaires et elle-même ont maintes fois fait valoir leur mécontentement aux autorités chinoises. L’ambassadeur de Chine au Canada, Cong Peiwu, a été convoqué à plus d’une reprise par les Affaires étrangères. Notamment le 24 février dernier pour discuter précisément d’ingérence étrangère dans les élections de 2019 et 2021 suite aux révélations du Globe and Mail en ce sens, a rapporté une haute fonctionnaire du ministère canadien.

Des représentations ont en outre été faites par l’ambassadrice du Canada à Pékin auprès du régime chinois et la ministre Joly a confronté son homologue Qin Gang au G20 la semaine dernière.

Le député conservateur Michael Cooper a semblé se moquer de la ministre à ce sujet. « Vous avez parlé avec fermeté avec votre homologue, selon ce que vous dites. Vous l’avez même regardé dans les yeux. Je suis sûr qu’il a dû être très intimidé », a-t-il raillé, au fil d’une rencontre de comité tendue et cacophonique.

Un commentaire qui a aussitôt été dénoncé par la ministre elle-même, ses collègues députées libérales au comité, ainsi que la néodémocrate Rachel Blaney qui l’a qualifié de « honteux ».

Mme Joly a affirmé qu’elle n’avait pas été mise aux faits dès le départ des inquiétudes d’ingérence étrangère par les services de renseignement canadiens. Elle leur a depuis demandé d’être tenue informée, afin de « mener nos relations diplomatiques correctement ».

Des postes de police chinois

En matinée, le premier ministre Justin Trudeau avait indiqué que la présence de postes de police chinois en sol canadien — et notamment à Montréal, révélait le Journal de Montréal jeudi — le « préoccupe énormément ». « On est en train de s’assurer que la [Gendarmerie royale du Canada] est en train de faire des suivis là-dessus et que nos systèmes de renseignement prennent cela au sérieux », a-t-il ajouté.

La GRC a confirmé jeudi que l’Équipe intégrée de la sécurité nationale du Québec avait ouvert des enquêtes sur ces deux présumés postes de police chinois situés à Montréal et Brossard. La GRC a également fait enquête sur trois autres centres de ce genre à Toronto et un autre à Vancouver.

Ces « postes de police » sont soupçonnés de mener, sous le couvert de services d’aide aux ressortissants chinois, des activités visant à intimider et persuader des ressortissants ayant commis des crimes de rentrer en Chine pour faire face à des procédures pénales.

Justin Trudeau a une fois de plus été sommé par les partis d’opposition aux Communes d’ordonner une enquête publique. « Qui va se lever dans ce gouvernement pour parler au premier ministre, lui faire entendre raison et lui dire que cela prend la nomination d’un commissaire pour une enquête publique indépendante et […] immédiate ? Qui va oser se lever pour lui parler ? », a fini par lancer le chef bloquiste, Yves-François Blanchet.