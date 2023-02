Legault fait acte de contrition à Terre-Neuve-et-Labrador

Le premier ministre François Legault dit comprendre « la frustration et la colère » des Terre-Neuviens concernant le contrat d’approvisionnement en électricité de Churchill Falls, très avantageux pour le Québec depuis sa signature en 1969.

Il a en quelque sorte prononcé un acte de contrition adressé à Terre-Neuve-et-Labrador (TNL), ce qui n’avait jamais été fait par un premier ministre du Québec auparavant. Cela s’ajoute à sa volonté exprimée cette semaine d’offrir une indemnisation financière à la province voisine avant la fin de l’entente en 2041, afin d’inciter Terre-Neuve-et-Labrador à la renouveler.

« On ne peut pas réécrire l’histoire, mais on peut essayer, pour l’avenir, de trouver des façons de travailler ensemble au bénéfice des deux », a-t-il déclaré vendredi matin en conférence de presse, à Saint-Jean, au côté de son homologue Andrew Furey, au terme d’une rencontre qualifiée de « productive ».

M. Legault termine vendredi une visite de deux jours dans la capitale terre-neuvienne pour discuter du renouvellement de ce contrat, qui est vu comme une pomme de discorde et une humiliation par la province de l’Atlantique.

« Un mauvais contrat »

« J’aimerais dire quelques mots aux citoyens de votre province », a-t-il déclaré en anglais. Je comprends tout à fait la frustration et la colère que vous éprouvez concernant le contrat de Churchill Falls. […] Je pense que c’est important de le reconnaître. »

La province voisine estime en effet avoir été flouée dans cette entente et a tenté en vain de la faire casser par les tribunaux.

M. Legault a reconnu que c’était devenu « vraiment un mauvais contrat » pour les Terre-Neuviens « avec le temps ».

Hydro-Québec paie un tarif fixe pour l’électricité produite par Churchill Falls, soit 0,2 cent du kilowatt-heure, mais l’a revendue en moyenne à 8,2 cents du kilowatt-heure en 2022, a précisé la société d’État cette semaine.

Selon les données d’une étude, en 2019, l’entente avait rapporté près de 28 milliards de dollars en bénéfices au Québec, comparativement à seulement 2 milliards de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador.

L’entente de 1969 permet à Hydro-Québec d’acheter 85 % de l’électricité produite à Churchill Falls et donc de récolter l’essentiel des profits. Le bloc restant de 15 % sert à alimenter les clients du réseau terre-neuvien au Labrador ou est vendu sur les marchés d’exportation.

Au fil des ans, plusieurs jugements de tribunaux ont confirmé la validité de cette entente commerciale.

La centrale hydroélectrique et l’équipement de transmission au Labrador sont détenus et exploités par la Churchill Falls (Labrador) Corp. La société d’État terre-neuvienne Newfoundland and Labrador Hydro détient 65,8 % des actions de l’entreprise Churchill Falls et Hydro-Québec possède le reste. Même après l’échéance du contrat en 2041, Hydro-Québec conservera sa part de 34,2 % dans Churchill Falls (Labrador) Corp.