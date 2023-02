Un conseil municipal divisé à Vaudreuil-Dorion

Le parti politique à la tête de Vaudreuil-Dorion s’est effrité le mois dernier lorsque trois de ses conseillères municipales ont quitté en bloc la formation, dénonçant une gestion rigide, des propos controversés et un manque de respect du maire, Guy Pilon. Une situation qui mériterait une analyse de la Commission municipale du Québec (CMQ), estiment deux experts.

Depuis de nombreuses années, le conseil municipal de Vaudreuil-Dorion est géré uniquement par des membres de la formation de Guy Pilon, le Parti de l’action de Vaudreuil-Dorion. Le vent a toutefois tourné le mois dernier lorsque trois élues municipales — soit le tiers du conseil municipal — ont claqué la porte du parti pour siéger comme indépendantes afin de dénoncer le style de gestion du maire de cette municipalité de la Montérégie.

En séance du conseil municipal, le 16 janvier, les trois conseillères municipales ont pris la parole tour à tour, dans une ambiance tendue, pour dénoncer le manque de respect, de transparence et d’écoute qu’elles affirment avoir ressenti de la part de M. Pilon et du reste de son équipe, maintenant constituée uniquement d’élus masculins.

Prendre position

Jointes par Le Devoir, les trois conseillères indépendantes affirment que le maire, à ce poste depuis 18 ans, exige de ses membres qu’ils votent systématiquement à l’unanimité en faveur des projets qu’il met en avant pendant les séances publiques du conseil municipal. Elles affirment avoir subi des critiques du maire et de son équipe lorsqu’elles se sont opposées à certaines décisions prises par le parti au pouvoir, allant jusqu’à décrire un « climat autoritaire ».

« Le manque de respect, je l’ai vu à plusieurs reprises, tant dans les rencontres à huis clos que lors de séances publiques », relève une des conseillères en question, Jasmine Sharma. Les trois élues font aussi état de propos désobligeants, à connotation « sexistes », tenus par le maire lors de rencontres fermées. « Il y a des propos et des blagues qui sont inacceptables en 2023 », lance Mme Sharma, sans détailler davantage la teneur des propos tenus, en raison du caractère confidentiel de ces rencontres entre élus municipaux.

Les trois élues ont ainsi décidé de quitter le parti de M. Pilon pour siéger comme indépendantes afin de pouvoir exprimer leur position plus librement quant aux mesures à prendre pour répondre aux besoins des citoyens de Vaudreuil-Dorion, qui compte un peu plus de 43 000 habitants. « On pose beaucoup de questions pour s’assurer qu’on retourne toutes les pierres », relève Karine Lechasseur, qui a été bénévole pendant une dizaine d’années pour la formation de Guy Pilon avant d’être élue comme conseillère dans son équipe en novembre 2021.

« Quand je suis arrivée à la table du conseil, on n’avait plus cette ouverture à entendre mes réflexions, mes questions […] J’ai demandé du soutien, mais, rapidement, j’ai ressenti que le maire n’avait pas l’intention de me soutenir comme conseillère municipale », relève Mme Lechasseur.

« Quand on avait des questions sur des projets, souvent, on se faisait couper la parole », lance également la conseillère Diane Morin. Maintenant qu’elle est une élue indépendante, elle se sent plus libre d’exprimer son opinion en public sur des dossiers politiques.

« Manque d’écoute »

Les trois élues affirment d’ailleurs avoir proposé des solutions afin d’améliorer le climat au sein du parti, en vain. « On a fait des tentatives de réunions du parti pour régler les problèmes. En octobre, on a décidé d’écrire un document [pour détailler nos critiques à l’endroit du maire], ça n’a rien donné de plus », énumère Mme Morin. « Il y a un manque d’écoute total. »

Le maire Guy Pilon affirme pour sa part qu’il n’a rien à se reprocher. « Elles m’ont reproché de manquer d’écoute, de transparence […] Tout est complètement faux », lance-t-il en entrevue au Devoir. Le maire assure que tous les membres de son parti ont l’occasion d’exprimer leur opinion. Il insiste cependant sur l’importance que les dossiers « avancent » à la Ville. Or, selon lui, les trois conseillères qui ont décidé de siéger comme indépendantes à la mi-janvier « ne sont pas capables de prendre des décisions ». Il affirme qu’elles ont retardé certains projets en réclamant de consulter plusieurs documents avant de prendre position sur ceux-ci. « Si tu vas t’opposer à toutes les idées du parti, sors du parti », lâche-t-il.

En prévision des élections municipales de novembre 2021, deux conseillères municipales, Josée Clément et Céline Chartier, avaient décidé de ne pas se représenter au sein de l’équipe du maire Guy Pilon. Quand on leur a demandé si le style de gestion du maire avait pu influer sur leur décision à l’époque, Mme Clément n’a pas voulu faire de commentaires, tandis que Céline Chartier n’a pu être jointe.

Dans ce contexte, deux experts en gestion municipale joints par Le Devoir estiment que cette affaire pourrait faire l’objet d’une analyse de la CMQ. La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale interdit d’ailleurs à tout membre d’un conseil municipal « d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu », rappelle Danielle Pilette, qui enseigne à l’UQAM. « Bref, il pourrait y avoir une enquête », fait valoir cette experte.

« Ici, il semble y avoir une espèce d’angle particulier, qui est celui du respect de la ligne de communication entre le maire avec les membres du conseil. Dans ce sens-là, il me semble que le cas pourrait être soumis à la CMQ en vue d’éclairer quelles devraient être les mesures prises » afin d’améliorer le climat au sein de la formation du maire Guy Pilon, estime également Rémy Trudel, professeur invité à l’École nationale d’administration publique.

La CMQ n’a pas été en mesure d’indiquer au Devoir si le maire de Vaudreuil-Dorion avait fait l’objet de plaintes auprès de cette instance dans les dernières années, ces informations étant confidentielles.