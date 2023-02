Legault avoue son impuissance face à Ottawa dans les transferts en santé

Le premier ministre François Legault a avoué son impuissance à mobiliser l’opinion publique québécoise pour forcer Justin Trudeau à financer davantage les soins de santé.

M. Legault a affirmé mardi que le sujet du financement des soins de santé est difficile à expliquer à la population, ce qui favorise M. Trudeau.

Dans un point de presse, le premier ministre a martelé que les Québécois envoient 40 % de leurs impôts à Ottawa, ce qui est incohérent avec le fait que le fédéral ne finance que 25 % des soins de santé au pays, contre 75 % pour les provinces.

« Je comprends que c’est complexe, a-t-il dit. Je pense que M. Trudeau profite de cette complexité. C’est difficile à expliquer aux citoyens canadiens. »

Le premier ministre Legault a affirmé qu’il cherche un moyen qui permettrait de rallier l’opinion publique à son constat.

« Tant que les Québécois ne vont pas en faire une priorité, de demander au gouvernement fédéral d’augmenter son financement de la santé, ce sera difficile de mettre une pression politique sur Justin Trudeau », a-t-il dit.

Avec ses homologues du Conseil de la fédération, M. Legault a accepté, lundi, l’offre formulée la semaine dernière par le premier ministre fédéral. M. Trudeau a accordé une hausse annuelle de 4,6 milliards de dollars aux provinces, qui réclamaient plutôt 28 milliards annuellement.

En Chambre, à l’opposition libérale qui soulignait son « échec », M. Legault a rappelé qu’il avait enjoint les Québécois à ne pas réélire M. Trudeau en 2021. « J’ai suggéré aux Québécois de ne pas voter pour M. Trudeau, a-t-il dit. Pourquoi ? Parce qu’il ne voulait pas augmenter les transferts en santé puis parce qu’il ne voulait pas nous donner plus de pouvoir en immigration. »

La semaine dernière, M. Legault avait déjà reconnu que le rapport de force du Québec, pour obtenir plus d’Ottawa, résidait dans la prochaine élection fédérale.

Malgré cette rebuffade, le premier ministre québécois a affirmé que ses homologues et lui vont continuer à exiger plus de financement d’Ottawa. « On est déçus, on va continuer de faire des demandes », a-t-il dit.

Malgré cela, M. Legault a répété que les Québécois continuent de recevoir 10 milliards de plus que ce qu’il envoie en impôts, comme il l’avait affirmé l’automne dernier. « Effectivement c’est avantageux pour l’instant pour le Québec », a-t-il maintenu.

Ordre constitutionnel

L’entente « inacceptable » sur le financement des soins de santé ne remet pas en question l’ordre constitutionnel, a pour sa part déclaré mardi le chef intérimaire libéral, Marc Tanguay.

Il a invité M. Legault à faire valoir les demandes du Québec, qui a obtenu une hausse de ses transferts de 1 milliard de dollars par année, alors que la demande était de 6 milliards.

« Il y a un rapport de force, dans la population, à l’Assemblée nationale, pour dire que ça ne passe pas », a soutenu le chef libéral.

Selon M. Tanguay, le résultat dépend des capacités à négocier de M. Legault.

« Je ne pense pas qu’on ait besoin d’ouvrir le dossier constitutionnel pour dire que c’est une mauvaise entente pour le Québec », a-t-il dit.

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a affirmé que cette entente décevante devrait inciter M. Legault à ramener l’option de la souveraineté dans son arsenal face à Ottawa.

« Je pense que les gens ont cru François Legault pendant quelques années, mais là, au fur et à mesure que les échecs s’accumulent, mais également que le mépris s’intensifie par rapport aux choix ou aux différences du Québec, doit se poser la question de l’indépendance », a-t-il déclaré.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a pour sa part réclamé un engagement de M. Legault que le manque à gagner ne sera pas comblé par des compressions dans les services publics.

« Dans mon livre à moi, il manque 5 milliards, a-t-elle dit. Peut-être qu’il ira en chercher une couple d’autres dans des discussions bilatérales, mais à l’heure où on se parle il en manque 5 milliards. Comment ce gouvernement va faire pour assurer à toute la population du Québec que, quand elle aura besoin de soins de santé, il y aura une réponse aux besoins ? »