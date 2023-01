Ottawa approuve le projet de mine de lithium Baie-James, à quelque 271 conditions

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a annoncé lundi le feu vert d’Ottawa à l’exploitation d’une nouvelle mine de lithium à la baie James, dans le nord du Québec.

Le promoteur devra toutefois se soumettre à 271 conditions pour protéger la faune et respecter l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Cris de la région.

La mine de lithium Baie-James, du promoteur Galaxy Lithium (Canada), sera située à une centaine de kilomètres à l’est de la baie James et de la communauté crie d’Eastmain. La nouvelle mine produira du lithium pendant une période pouvant aller jusqu’à une vingtaine d’années, principalement pour une utilisation dans les usines nord-américaines de véhicules électriques et de batteries.

Le lithium est l’un des six minéraux critiques identifiés comme prioritaires dans la nouvelle stratégie du gouvernement fédéral, qui vise à faire du Canada une puissance minière mondiale pour les métaux et les minéraux utilisés dans l’industrie des véhicules électriques, en plein essor.

La seule mine de lithium en activité aujourd’hui au Canada est détenue et exploitée par l’entreprise chinoise Sinomine Resource Group, dans le nord du Manitoba, et tout ce lithium est actuellement expédié en Chine.

Le projet Baie-James est le premier projet au Canada pour l’australienne Allkem, propriétaire de Galaxy ; la mine devrait commencer à produire du lithium en 2024. Le projet est censé créer 280 emplois pendant la phase de construction et environ 160 en moyenne une fois en exploitation.

« Le gouvernement s’est engagé à faire du Canada le fournisseur mondial de choix de minéraux critiques provenant de sources durables et responsables, de l’exploration et de l’extraction à la fabrication et au recyclage, tout en favorisant des relations mutuellement bénéfiques entre l’industrie et les peuples autochtones », a soutenu lundi le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, dans un communiqué.

Son collègue à l’Environnement a estimé de son côté qu’il s’agissait là d’un exemple parfait de bon projet, à plusieurs égards. « Les minéraux critiques sont l’une des clés pour bâtir l’économie à faible émission de carbone du Canada et assurer la prospérité économique pour les années à venir, écrit M. Guilbeault. Nous ne pouvons exploiter ces ressources qu’en les concevant dès le départ avec de solides mesures d’atténuation pour protéger l’environnement et en travaillant en véritable partenariat avec les peuples autochtones. »