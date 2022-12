Québec toujours aussi dépendant des agences privées en santé

Personnel non infirmier: Montérégie en tête

L’octroi des contrats de l’automne dernier pour le personnel non infirmier (ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs sociaux) démontre où les pénuries de personnel sont les plus graves et contient ainsi quelques surprises. Ce n’est pas Montréal, qui se classe deuxième avec l’obtention de plus de 178 000 heures de travail d’agences (sur un an, comme tous les chiffres qui suivent), qui remporte la palme, mais bien la Montérégie avec plus de 280 600 heures.

En région: Abitibi et Mauricie en pénurie

Dans les régions, la ventilation de ces contrats montre que l’Abitibi-Témiscamingue présente les besoins les plus criants et de loin, se classant troisième derrière Montréal avec un octroi de 92 000 heures, malgré une population restreinte. Vient ensuite la Mauricie—Centre-du-Québec, où les agences privées obtiennent près de 72 000 heures de travail et Lanaudière, avec plus de 67 000 heures.

L’Outaouais et l’Estrie en bonne posture

À l’inverse, les contrats indiquent que les besoins semblent minimes en Outaouais (680 heures octroyées sur un an) et en Estrie (879 heures) et tout de même fort modestes dans les régions de Laval (8308 heures), des Laurentides (8523 heures) et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (9500).

Fait à noter, la pénurie semble extrêmement sévère du côté des travailleurs sociaux et techniciens en travail social qui accaparent dans plusieurs régions près de la moitié et parfois plus que la moitié des heures octroyées aux agences privées.

Soins infirmiers

Dans le cas de l’appel d’offres visant les soins infirmiers et d’assistance, qui est toujours en soumission et pour lequel, de ce fait, moins de détails sont connus, La Presse canadienne a relevé les besoins les plus criants, soit au-delà de 100 000 heures par année.

Montréal: des besoins majeurs

Ainsi, sans surprise, on constate qu’à Montréal, les CIUSSS du Centre-Sud et du Nord de l’île ont besoin à eux deux de 405 000 heures pour des infirmières, de 480 000 heures de préposés. Lorsqu’on ajoute le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île, on voit des besoins de plus de 780 000 heures d’auxiliaires, ces fameuses aides devant alléger la tâche administrative des infirmières.

Montérégie, Laurentides et Côte-Nord en difficulté

La Montérégie demeure championne côté préposés aux bénéficiaires avec un besoin de 738 800 heures dans le seul CISSS de la Montérégie-Ouest. Le CISSS de la Montérégie-Centre, lui, a des besoins d’infirmières pour 120 000 heures. Le CISSS des Laurentides, pour sa part, veut combler près de 560 000 heures de préposés et plus de 236 000 heures d’infirmières et la Côte-Nord offre 322 000 heures à des préposés.

Besoins importants à Québec, dans le Bas-Saint-Laurent et à Laval

La Capitale-Nationale, de son coté, offre 200 000 heures pour des préposés et 100 000 heures pour des auxiliaires. Le Bas-Saint-Laurent a des besoins pour 190 000 heures d’infirmières et 175 000 heures de préposés. Enfin, Laval offre un peu plus de 125 000 heures à des infirmières.