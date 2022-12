C’était au tour d’une personne francophone de diriger, scande le Bloc

Le Bloc québécois accuse le gouvernement Trudeau de privilégier le critère de la « diversité » au détriment de celui du français en nommant quelqu’un qui n’est pas « d’origine francophone » à la tête du régulateur fédéral des télécommunications, rompant avec la tradition de l’alternance.

« On nomme une personne qui n’est pas francophone après une autre personne qui n’est pas francophone. C’est la fin de l’alternance [traditionnelle entre présidents anglophones et francophones] », explique le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, en entrevue au Devoir mardi.

Le chef de la seconde opposition aux Communes tenait à réagir à la nomination de Vicky Eatrides comme présidente et première dirigeante du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada (CRTC). Bien que parfaitement bilingue et spécialiste de la concurrence et des télécommunications, l’avocate d’Ottawa n’est pas « à la base, francophone », critique M. Blanchet.

« Et ensuite, on nous dit qu’on veut favoriser l’enjeu de la diversité. [Ça revient à faire] l’affirmation injurieuse, insultante, qu’on n’aurait pas pu trouver un ou une francophone avec une sensibilité pour la diversité », ajoute-t-il.

Il existe, historiquement, un principe d’alternance entre une personne anglophone et une personne francophone à la tête de l’organisme fédéral. Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, avait toutefois affirmé à La Presse canadienne en mai dernier que cette tradition l’« import[ait] peu », tout en promettant une candidature bilingue.

Le chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice, a lui aussi qualifié de « très préoccupant » la fin de la tradition de nommer un candidat francophone après un anglophone. « Il importe que dans une institution aussi importante que le CRTC, les francophones soient bien représentés », concluait son courriel au Devoir. Le Parti conservateur du Canada n’a pas commenté cette nomination.

Diversité francophone

Dans la description du poste affichée pour remplacer le président sortant du CRTC, Ian Scott, le fédéral indiquait une préférence « aux individus qui appartiennent à l’un des groupes suivants : femmes, Autochtones, personnes handicapées et minorités visibles ».

Le chef du Bloc québécois, qui a fait carrière comme agent d’artiste et qui a notamment été président de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), soutient qu’il connaît personnellement des personnes francophones et issues de cette définition de la diversité assez compétentes pour ce poste. Selon lui, maîtriser la langue de Molière n’est pas suffisant.

« L’origine francophone, ça revient aux deux peuples fondateurs, aux deux langues officielles. C’est un des fondements du Canada », fait valoir Yves-François Blanchet. Sa classification inclut les francophones du Nouveau-Brunswick ou de l’Ontario, qui ont les mêmes « sensibilités » à la langue.

« Comme moi, je suis plutôt confortable en anglais, mais je ne suis pas un anglophone ! Ma sensibilité n’est pas celle d’un anglophone », illustre-t-il.

Francophones sous-représentés

Les francophones sont sous-représentés dans les postes décisionnels de différents ministères et organismes fédéraux. Un décompte de Radio-Canada a révélé ce printemps que les francophones ne représentent que 19 % des postes de cadres, ce qui est moins que leur poids démographique au Canada (23 %) et beaucoup moins que leur présence dans la fonction publique en général (31 %).

Il importe que dans une institution aussi importante que le CRTC, les francophones soient bien représentés

La nouvelle présidente du CRTC dès le 5 janvier prochain, Vicky Eatrides, a d’ailleurs abordé le sujet de la langue lors d’une courte entrevue en français avec Le Devoir, lundi. « Moi, je suis parfaitement bilingue. Je suis là pour les Canadiens. Et je vais travailler avec mes collègues et les parties prenantes pour promouvoir la culture française », a-t-elle promis.

« La nouvelle présidente, Vicky Eatrides, et les vice-présidents, Alicia Barin et Adam Scott, sont tous parfaitement bilingues. Comme le ministre a dit hier, le CRTC va bénéficier de leur expertise commune en matière de numérique, de radiodiffusion et de télécommunications », a répondu le cabinet du ministre Pablo Rodriguez dans un courriel.