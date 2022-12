Les grandes sociétés privées à la rescousse du logement abordable

La nouvelle ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, veut sortir des sentiers battus en demandant au secteur privé de contribuer à hausser l’offre de logements abordables au Québec. À ceux qui pourraient y voir un abandon des programmes publics, elle rétorque que « tout le monde doit faire sa part ».

« On veut trouver d’autres façons de faire. Parce que si on continue de faire comme avant, si on ne développe pas de nouvelles approches, on va se retrouver dans la même situation », a-t-elle déclaré lors d’un entretien de fond au Devoir, le premier depuis son entrée au Conseil des ministres.

En bonne candidate caquiste, elle a répété, pendant toute la campagne électorale, que le parti allait livrer 11 700 logements abordables en quatre ans s’il était réélu.

Or, cet engagement, en apparence prudent, s’annonce difficile à respecter alors que le gouvernement peine toujours à livrer les 15 000 appartements promis dans le mandat précédent.

Venant moi-même du milieu de l’immobilier, je suis en train de rencontrer plein d’acteurs, des gens qui n’étaient pas présents dans le domaine du logement nécessairement et qui, certainement, ne pensaient pas au logement social et abordable avant.

« Ce n’est pas à coups de 22 unités qu’on va changer la donne », a laissé tomber la nouvelle ministre, vendredi, peu de temps après avoir annoncé la création de 48 nouveaux logements sociaux dans un HLM pour personnes âgées de Drummondville.

« Venant moi-même du milieu de l’immobilier, je suis en train de rencontrer plein d’acteurs, des gens qui n’étaient pas présents dans le domaine du logement nécessairement et qui, certainement, ne pensaient pas au logement social et abordable avant », explique l’ex-vice-présidente de Cushman & Wakefield, une société internationale de service-conseil en immobilier commercial. « Mais là, compte tenu des conditions du marché, il y a des sociétés privées qui comprennent qu’elles doivent en tenir compte dans leur offre de logements et sont à la table pour voir comment elles peuvent contribuer aussi. »

En quête de capital patient

De qui parle-t-on ici ? De « grandes fondations », de « constructeurs » dont les activités pourraient être ralenties dans les prochains mois par la hausse des taux d’intérêt.

« Là, le marché est plus serré. Il y a une hausse des taux. On sait que l’année prochaine, il y a beaucoup de projets qui sont mis sur pause. […] Est-ce qu’un projet qui était purement privé peut inclure des unités abordables ? On est en train de voir du financement qui serait avantageux. D’encourager des constructeurs à se lancer là-dedans. »

Québec a déjà fait plusieurs pas sur ce chemin. En juin, la Société d’habitation du Québec (SHQ), qui gère les programmes de logements sociaux du gouvernement, a conclu une entente avec le Fonds de solidarité FTQ et le Mouvement Desjardins.

Des investissements de 350 millions ont été consentis à ces deux partenaires en échange d’une promesse de livrer 2000 logements abordables et sociaux en trois ans, avec la garantie que la majorité des appartements allaient demeurer abordables pendant 35 ans. Une autre entente de 45 millions avec Fondaction doit, quant à elle, permettre la création de 1000 condominiums abordables sur le marché.

La ministre s’attend à ce que la livraison soit faite dans les délais. « Selon les informations qu’on a, ça avance très bien, dit-elle. Ces gens-là ont du capital patient et sont prêts à faire moins de rendement pour contribuer à la société. On a bon espoir que ça permettra de faire avancer les projets rapidement. »

Mme Duranceau a aussi pris bonne note des plans à long terme d’Ivanhoé Cambridge. Récemment, le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a, lui aussi, manifesté de l’intérêt pour des investissements dans le logement abordable.

Une abordabilité qui passe par une offre accrue

À l’instar de tous les ministres du gouvernement, Mme Duranceau s’est fait demander par le premier ministre François Legault de lui présenter trois grandes priorités pour son mandat. La première : faire le tri dans les milliers de logements promis et non livrés des dernières années.

« Il faut qu’on règle ça, dit-elle. Pourquoi ça n’avance pas ? Parce qu’ils manquent d’argent, parce que les coûts ont augmenté ? Parce que le terrain n’est plus disponible ? Que la ville n’a pas délivré le permis ? Quels sont les besoins par région ? »

On ne sera pas surpris : la ministre a aussi comme priorité l’atteinte de la promesse de 11 700 nouveaux logements abordables. Enfin, elle dit vouloir travailler sur « l’abordabilité ».

À cet égard, France-Élaine Duranceau ne semble pas fonder beaucoup d’espoirs sur les programmes gouvernementaux. « L’abordabilité, elle va passer par le parc de logements qu’on a déjà », avance-t-elle. Parce que, « compte tenu des coûts de construction qu’on a aujourd’hui », il est « illusoire » de croire que les nouveaux logements construits seront abordables. « À moins qu’ils soient subventionnés. Mais là, on ne va pas subventionner 100 % des constructions. »

Des propos qui risquent de faire bondir les associations de locataires et les militants du milieu du logement social. Quoiqu’une certaine méfiance serait déjà présente depuis l’entrée de Mme Duranceau au Conseil des ministres .

« Nous profitons aussi de cette nomination pour souligner que le rôle d’une ministre de l’Habitation ne se réduit pas à accommoder les promoteurs et les sociétés immobilières », avait alors écrit le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) dans ses félicitations à la nouvelle porteuse du portefeuille.

Lorsqu’on la questionne sur ce prétendu biais, France-Élaine Duranceau n’en perd pas le sourire pour autant et répète que l’enjeu central est le manque d’offre sur le marché. « C’est économique : si ton offre est faible puis t’as une grosse demande, ça fait une pression sur les coûts. Je réponds à ceux qui s’inquiètent [du fait] qu’il faut travailler sur l’offre de manière générale. […] On a besoin de tout le monde. Oui, on a besoin des groupes traditionnels plus communautaires […] Mais on a besoin que le privé aussi s’en mêle pour accélérer les choses et augmenter l’offre surtout. »

Quand même, la ministre est consciente que certains mots peuvent avoir une connotation négative auprès de certains. À trois reprises durant l’entrevue, elle a lancé qu’elle se voyait « comme un développeur » avant de se raviser. « Les gens ne vont pas aimer ça, dites plutôt “catalyseur”. »  

De la maison d’itinérance jusqu’aux premiers acheteurs

Elle considère que son rôle de ministre de l’Habitation doit être vu de façon « globale ». Qu’elle cherchera à aider tout le monde, « de la maison d’itinérance jusqu’aux aspirants propriétaires ».

Et justement : qu’a-t-elle à dire aux aspirants propriétaires qui sont en train de faire le deuil de leur rêve d’acheter un jour une maison ?

La ministre dit vouloir faire quelque chose, mais ne pas avoir trouvé encore la bonne formule. « Encore là, je veux travailler sur l’offre. Et on regarde quelles sont les avenues pour ce qui est des programmes qu’on peut offrir. […] On regarde quelle est la bonne façon parce que c’est facile de donner de l’argent, mais ce n’est pas ça qui va être structurant. Et à la limite, ça peut juste faire en sorte d’augmenter les prix. »

Qu’en est-il des gens qui sont incapables de se trouver un appartement dans leurs moyens ? « C’est sûr que ça ne se résorbe pas parce qu’on a une ministre de l’Habitation », répond-elle d’abord, avant de mentionner que les offices municipaux d’habitation (OMH) offrent des services d’accompagnement.

Le gouvernement a également élargi l’accès au programme Allocation-logement (PAL) lors de la mise à jour économique, signale-t-elle. « Selon le niveau de revenu, ça peut être jusqu’à 170 $ qui peut être alloué pour payer le loyer. Il existe des programmes pour aider. Il faut s’en prévaloir. »