La mode de la balado arrive en politique

Après Facebook, Instagram et TikTok, les politiciens fédéraux multiplient les nouveaux moyens de parler à leurs électeurs, et de plus en plus d’entre eux se lancent maintenant dans la baladodiffusion. Certains s’en servent pour débattre de politiques publiques, tandis que d’autres s’en tiennent à des entretiens plus humains. Le néodémocrate Alexandre Boulerice a même décidé, lui, d’en faire un outil de financement, car les bonnes vieilles assemblées de cuisine n’ont plus la cote comme avant.

À l’instar de bien des Canadiens, les élus se sont vus, eux aussi, coupés du monde au gré des confinements des trois dernières années. Les rassemblements politiques ont dû être suspendus. Les occasions de s’entretenir avec les commettants se sont retrouvées limitées. L’idée du balado a germé.

« Lorsque la pandémie a frappé, nous ne pouvions plus faire d’assemblées publiques. Alors je me suis tourné vers la baladodiffusion comme moyen de combler ce vide », explique le député libéral Nate Erskine-Smith. Il a, depuis, réalisé 100 épisodes de son balado, qui atteint en moyenne 1000 auditeurs et parfois même jusqu’à 2000.

Des élus de tous les principaux partis se sont lancés dans l’aventure, usant chacun d’originalité afin de trouver un titre proprement parlementaire pour leur émission. Nate Erskine-Smith propose ainsi son balado Uncommons, un jeu de mots avec le nom anglais des Communes ; le conservateur Garnett Genuis a réalisé 40 épisodes du sien, baptisé Resuming Debate ; le bloquiste Sébastien Lemire a diffusé au printemps 2021 trois épisodes de son balado Les Honorables, titre utilisé pour désigner les députés au Parlement.

L’ancien chef conservateur Erin O’Toole semble avoir été un avant-gardiste du balado politique fédéral en démarrant Blue Skies dès 2016 (l’émission a pris une pause pendant qu’il dirigeait son parti).

« La baladodiffusion attire beaucoup plus de gens que ce que pouvait rassembler une assemblée populaire », explique Nate Erskine-Smith. Le député de la région de Toronto, qui songe à briguer la chefferie du Parti libéral ontarien, invite à son micro d’anciens politiciens, des ministres fédéraux, des rivaux politiques comme M. O’Toole, et souvent des experts des enjeux de politiques publiques comme la crise des opioïdes, les services à l’enfance autochtones ou la vaccination.

Il voit donc son balado comme un outil de communication, pour ses commettants et l’ensemble des Canadiens, mais aussi de recherche, qui lui sert à étoffer ses propres prises de position au Parlement.

Les conservateurs Erin O’Toole et Garnett Genuis — qui n’ont pas souhaité discuter de leur balado — diffusent le même genre de conversations, gratuitement.

Des épisodes à vendre

Le député néodémocrate Alexandre Boulerice, quant à lui, voit dans la baladodiffusion le potentiel d’un nouvel outil de financement. Après avoir publié librement le premier épisode de son émission Cassons la cassette, un entretien à bâtons rompus avec son ancienne collègue députée Hélène Laverdière, il exige un don — si petit soit-il — pour offrir l’écoute des épisodes subséquents avec son chef, Jagmeet Singh, ou son confrère Peter Julian.

La stratégie de financement est toutefois mal passée auprès d’un de ses électeurs. « C’est absolument scandaleux ! » a répliqué Pascal Pelletier au courriel automatisé dans lequel M. Boulerice sollicite des fonds.

« Cette communication fait en sorte qu’un député tarifie ses communications, même s’il indique que c’est “peu importe le montant” de la contribution, fait valoir M. Pelletier dans un échange avec Le Devoir. Les communications d’un député doivent toujours être gratuites, a-t-il scandé. Vous imaginez si le député [François] Legault, qui est aussi premier ministre du Québec, nous demandait “un petit 5 $ ou 10 $” pour écouter ses balados ? »

Alexandre Boulerice se défend de ne pas être suffisamment disponible, gratuitement, pour ses commettants. « Que ce soit par le biais d’entrevues avec les médias, sur notre page Facebook, dans la correspondance avec les citoyens, tout le monde peut savoir exactement où je loge et ce que je pense sur n’importe quel sujet, tous les jours », rétorque le député de Rosemont, en entrevue téléphonique.

« Tous les députés font du financement en vue de leur réélection, et ils ont diverses manières de le faire, fait-il valoir. La baladodiffusion est simplement une nouvelle méthode. »

S’adapter au financement moderne

Le professeur de science politique à l’Université Laval Eric Montigny lui donne raison. « C’est une version plus sophistiquée de la sollicitation de financement, observe-t-il. Il s’agit clairement d’une réaction au fait que les politiciens ont besoin d’entrer en contact avec les gens et que la vieille assemblée, organisée à telle heure au sous-sol de l’église, c’est de l’histoire ancienne », note M. Montigny, en rappelant que les partis politiques ont en outre perdu le financement public de 1,95 $ par vote, aboli par le gouvernement de Stephen Harper.

L’équipe d’Alexandre Boulerice affirme avoir consulté Élections Canada et que l’agence lui aurait indiqué qu’il n’y avait aucun problème puisque son balado n’a pas de valeur commerciale.

M. Boulerice semble toutefois faire bande à part. Nate Erskine-Smith n’a jamais pensé exiger de fonds en échange du sien. « Parce je vois plutôt cela comme un outil pour éduquer et informer les gens », dit-il au sujet de sa vision de son rôle de député.

Son collègue libéral Kody Blois, de la Nouvelle-Écosse, loge à la même enseigne. « La baladodiffusion était pour moi une façon de communiquer avec mes commettants, particulièrement pendant la pandémie », explique-t-il au sujet de son émission Points of Order, qu’il souhaitait donc rendre accessible au plus grand nombre possible. Ses épisodes sont téléchargés en moyenne par 200 à 250 auditeurs.

L’aventure de la baladodiffusion comme outil de financement débutant à peine, Alexandre Boulerice ne sait pas encore si elle s’avérera payante. Selon le résultat, certains de ses collègues pourraient être tentés de lui emboîter le pas et de délaisser, eux aussi, la gratuité.