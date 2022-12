La politique avec sang-froid

Affirmation : Justin Trudeau reçoit des ordres… du Forum économique mondial »

Réplique : Le Canada est un pays souverain. Même quand il s’inspire de bonnes (ou de moins bonnes) idées d’ailleurs dans le monde, le gouvernement canadien est responsable de ses propres décisions. C’est-à-dire qu’il risque d’être éconduit du pouvoir lors de chaque rendez-vous électoral. L’influence réelle du Forum économique mondial (FEM), qui a multiplié les prises de position durant la pandémie de COVID-19, est régulièrement exagérée par ses détracteurs.

« Autrefois, l’idée que les grands de ce monde se réunissaient pour tout décider, c’était plutôt du côté de la gauche ou de l’extrême gauche que ça venait, mais on voit maintenant un transfert vers la droite ou l’extrême droite », expliquait le professeur Frédéric Boily, de l’Université de l’Alberta, durant la crise sanitaire. Il convient toutefois de faire preuve de retenue quand vient le temps de se lancer dans de grands débats avec un proche qui a glané différentes théories sur Internet, afin de ne pas l’isoler de son cercle social. « Quand on suspecte une personne de verser dans une pensée alternative ou complotiste, ce n’est pas le moment d’aller l’affronter dans un party des Fêtes », affirme Marie-Ève Carignan, professeure à l’Université de Sherbrooke et directrice du pôle médias de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents.

À lire aussi Ce texte fait partie de notre section Perpectives.

Affirmation : Pierre Poilievre sera assurément le prochain premier ministre du Canada. »

Réplique : Le nouveau chef du Parti conservateur du Canada est effectivement l’un des deux favoris aux prochaines élections, qui auront lieu d’ici à l’automne 2025. Mais que les détracteurs de Justin Trudeau ne célèbrent pas tout de suite ! Les sondages ne laissent entrevoir aucun raz-de-marée pour son principal rival, du moins pour l’instant.

« On voit encore que l’appui pour Poilievre est très fort dans l’Ouest, mais il n’a pas encore les points qu’il faut au Québec et en Ontario », explique l’observateur des sondages et blogueur Philippe J. Fournier. Même si le Parti conservateur du Canada est arrivé en première position dans les intentions de vote lors d’un récent sondage Léger, à 33 %, le mode de scrutin fait en sorte que les appuis doivent être géographiquement distribués pour remporter suffisamment de circonscriptions. La plus récente élection partielle, dans Mississauga–Lakeshore, a montré que les conservateurs ont encore du mal à percer au sein de l’électorat stratégique de la banlieue de Toronto. Il s’agit pourtant d’un passage presque obligé pour une victoire conservatrice à Ottawa. Myer Siemiatycki, professeur émérite de science politique à l’Université métropolitaine de Toronto, a même qualifié les résultats de l’élection partielle de « recul » pour le parti de M. Poilievre. Bref, parier sur l’effondrement imminent du Parti libéral de Justin Trudeau reste risqué.

Affirmation : Les manifestants du Convoi de la liberté sont de dangereux partisans d’extrême droite [ou des héros] ! »

Réplique : Une commission d’enquête publique doit fournir bientôt une réponse — ou ce qui s’en rapprochera le plus — à cette question. Après avoir entendu des points de vue radicalement opposés, la commission Rouleau doit accoucher au plus tard le 20 février d’un rapport qui déterminera si le Convoi de la liberté constituait bel et bien une menace à la sécurité nationale.

Les forces de l’ordre elles-mêmes ont été confondues par ce mouvement hors norme : elles ne savaient pas à quoi elles avaient affaire ! Pour leur part, les manifestants avaient l’impression d’être dans leur droit en bloquant les rues de la capitale fédérale durant trois semaines. Aucun policier ne leur a directement demandé de partir avant l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence. Huit experts ont d’ailleurs affirmé que le droit de « réunion pacifique » garanti par la Charte canadienne des droits et libertés est très mal défini. Que l’on soit un adhérent convaincu au Convoi de la liberté ou un fier opposant, la professeure de communication à l’Université de Sherbrooke Marie-Ève Carignan nous conseille d’éviter l’affrontement direct sur ce sujet avec nos proches « si on veut passer un beau Noël ». « La pandémie a déjà été très clivante ! » prévient-elle, faisant référence aux discours pour et contre les mesures sanitaires strictes.

Affirmation : Duhaime, c’est mon homme, il aurait dû gagner ! Vivement plus de proportionnalité ! »

Réplique : Le premier ministre François Legault a fermé la porte à double tour à toute perspective de réforme du mode de scrutin actuel qui a permis à son gouvernement d’avoir 72 % des sièges à l’Assemblée nationale avec 41 % des votes. Ses partisans et ceux des libéraux, qui totalisent plus de 50 % de l’électorat, ne peuvent pas se plaindre des résultats de leurs partis, ce qui devrait militer pour le maintien du statu quo à moyen terme.

Malgré des distorsions plus évidentes que jamais qui gardent le Parti conservateur du Québec hors du Parlement avec 13 % des votes et qui permettent aux 21 libéraux de former l’opposition officielle avec moins de votes que le Parti québécois et ses trois députés, le politologue Louis Massicotte ne s’attend à aucun changement. « En parler, c’est facile, le faire, c’est plus compliqué », constate-t-il depuis qu’il a commencé à s’intéresser au scrutin proportionnel, dans les années 1970. Selon lui, l’appétit de la population et des partis est faible actuellement pour ce type de réforme. « Pour le moment, ça ne me paraît pas très encourageant comme contexte », note-t-il. Le professeur de science politique au collège Ahuntsic Julien Verville juge aussi une réforme improbable. « On ne sent absolument pas d’écoute à Québec », dit-il, en constatant que des mouvements citoyens continuent toutefois à faire pression.

Affirmation : La monarchie, mettez ça dehors ! Retirez ça des institutions. »

Réplique : La place de la monarchie suscite plus d’opposition au Québec que dans le reste du Canada. Or, la capacité du Québec à se débarrasser des symboles monarchiques, comme il l’a fait la semaine dernière en éliminant l’obligation pour les députés de prêter serment au roi, pourrait faire l’objet de contestations judiciaires. Bref, la réponse n’est pas encore tout à fait claire.

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, était encore incapable de dire jeudi si l’Assemblée nationale pouvait modifier la Constitution canadienne comme elle l’a fait en adoptant une loi pour rendre facultatif le serment au roi. La réponse à cette question déterminera dans quelle mesure le Québec pourra ensuite décider de poursuivre dans la même voie et éliminer d’autres symboles monarchiques. Professeur de droit constitutionnel à l’Université de Montréal, Stéphane Beaulac croit qu’il est impossible d’éliminer les références monarchiques au sein des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif sans revoir au complet le système constitutionnel canadien. « Au Canada, les trois sont ancrés, enracinés dans l’institution du monarque, dit-il. La justice est rendue au nom du roi, le gouvernement, c’est le gouverneur en conseil qui exécute et le législateur adopte les lois grâce à la sanction royale. »

Affirmation : Le 3e lien, on en a besoin ! »

Réplique : La population ne dispose pas d’outils permettant de l’affirmer puisque le gouvernement n’a produit aucun rapport documentant les impacts attendus du projet, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental.

En temps normal, les grands projets d’infrastructure doivent faire l’objet d’une « étude de besoins » avant d’aller de l’avant. Or, dans ce cas-ci, le gouvernement a sauté cette étape, souligne Fannie Tremblay-Racicot, professeure en administration municipale à l’École nationale d’administration publique. « Il ne faut pas confondre désir et besoin », dit-elle. « Certaines personnes le désirent depuis de nombreuses années, mais ça ne veut pas dire que c’est ce dont on a besoin. Et il peut y avoir des effets pervers à un tel investissement. » De fait, la très grande majorité des experts en aménagement du territoire, en urbanisme et en transport qui se sont prononcés sur l’idée d’un tunnel entre Québec et Lévis expriment de sérieuses réserves quant au projet. « Si on ajoute un troisième lien, on augmente la capacité routière et ça va augmenter le nombre de déplacements. À la longue, le temps de déplacement va augmenter », résume Catherine Morency, titulaire de la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal. Ça ne va pas permettre aux gens « de gagner du temps », dit-elle. « Ça va juste faire en sorte qu’ils vont pouvoir aller vivre plus loin. » D’emblée, la démographie ne permet pas non plus de justifier le projet puisque les plus récentes données de l’Institut de la statistique (ISQ) indiquent que la population des travailleurs sur la Rive-Sud, dans la région de Québec, aura diminué lors de la mise en service d’un éventuel tunnel dans 10 ans, note Mme Tremblay-Racicot.