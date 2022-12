«L’anglais n’est pas en péril», répond Legault à Ottawa

François Legault presse le gouvernement de Justin Trudeau de poser des gestes pour protéger le français plutôt que d’attaquer la « loi 96 » parce qu’elle est « discriminatoire » envers les anglophones. « L’anglais n’est pas une espèce en péril », a-t-il martelé mercredi.

Le premier ministre québécois répondait aux propos tenus mardi soir par certains députés libéraux fédéraux selon lesquels la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français menace les droits de la minorité anglophone.

« On dirait qu’ils ne comprennent pas », a dit M. Legault lors d’une mêlée de presse à l’hôtel du Parlement, mercredi.

Lors d’un comité parlementaire, mardi, l’ex-ministre Marc Garneau et ses collègues libéraux Anthony Housefather et Patricia Lattanzio ont longuement dénoncé la portée de la « loi 96 » et son impact sur les anglophones du Québec. « Ce serait une grande erreur pour nous, en tant que députés fédéraux, dans un comité fédéral, examinant des lois fédérales, de laisser le champ libre au Québec pour faire tout ce qu’il pourrait vouloir faire en matière de langue au Québec », a affirmé M. Garneau, qui est député de Notre-Dame-de-Grâce — Westmount, à Montréal.

Pourtant, « [Justin Trudeau] dit que ça l’inquiète puis que ça le préoccupe, le déclin du français », a souligné le premier ministre Legault, qui exhorte son vis-à-vis à s’assurer que « les bottines suivent les babines ».

En matière de protection du français, le Québec attend trois choses de la part du gouvernement fédéral : que les grandes entreprises à charte fédérale, comme Air Canada et VIA Rail, se soumettent à la Charte de la langue française ; que 78 % des migrants accueillis au poste d’entrée du chemin Roxham, près de Saint-Bernard-de-Lacolle, soient transférés dans d’autres provinces ; et qu’Ottawa s’assure que près de 100 % des immigrants réguliers accueillis par le Québec parlent français.

« Qu’il commence par régler [ça] », a-t-il dit. « Après, on pourra se parler d’augmentation des seuils d’immigration. »

Mardi, dans une entrevue accordée à La Presse canadienne, le premier ministre Trudeau avait affirmé que la capacité d’accueil du Québec en matière d’immigration se situait à 112 000 nouveaux arrivants par année. Pour le moment, les plafonds québécois ont été fixés à 50 000 entrées.

Justin Trudeau rencontrera son homologue québécois vendredi, à Montréal. Déclin du français et transferts en santé sont à l’agenda.

D’autres détails suivront.