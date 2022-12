Le gouvernement Ford reste sourd aux recommandations de la Commissaire aux services en français

Le gouvernement ontarien n’a fait suite qu’à deux des neuf recommandations de la Commissaire aux services en français de l’Ontario depuis son entrée en poste en 2020. Le plus récent rapport annuel de Kelly Burke, publié mercredi, fait le bilan de ces deux premiers rapports annuels et de son enquête spéciale sur les compressions à l’Université Laurentienne, de Sudbury.

Certains des manquements relevés par la commissaire remontent à presque trois ans. On y note entre autres que le ministère des Affaires francophones manque de rigueur dans la mise à jour et la rédaction du règlement de désignation de la Loi sur les services en français. Ce règlement liste l’ensemble des organismes de la province qui ont volontairement obtenu une désignation et qui doivent ainsi offrir des services en français à leurs clients. Dans son premier rapport, Kelly Burke indiquait que la liste n’était pas à jour ; elle recommande maintenant au ministère de développer un plan d’ici septembre 2023 pour mettre à jour le règlement.

Dans son premier rapport, la Commissaire aux services en français recommandait aussi que chaque sous-ministre dépose au Conseil exécutif un plan qui rend compte annuellement de la mise en oeuvre de la Loi sur les services en français dans leur ministère respectif et que ces plans fassent partie d’un rapport annuel de la ministre des Affaires francophones, déposé à l’Assemblée législative. Toutefois le premier rapport annuel sur les activités du ministère, déposé en avril 2022, « ne contenait pas d’information quant aux plans de service des ministères », lit-on dans le rapport. Les plans n’auraient pas été produits à temps.

Au total, le bureau de la commissaire a traité 277 cas, ce qui inclut des plaintes et des demandes d’information, entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Le commissariat n’a pas été en mesure de dire combien de ces cas étaient des plaintes. Il s’agit d’une diminution de 20 % des cas depuis le dernier rapport. La soixantaine de plaintes contre l’Université Laurentienne, qui avait sabré des dizaines de programmes lors d’une restructuration sous supervision judiciaire, avait alors fait bondir le nombre de cas.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.