La GRC avait identifié des groupes extrémistes dans le Convoi de la liberté

La Gendarmerie royale du Canada a informé à la mi-février le gouvernement fédéral que des personnes associées à des groupes terroristes, suprémacistes blancs ou suggérant une opposition violente aux mesures sanitaires se trouvaient dans l’occupation d’Ottawa, montrent des courriels.

« Bien que ce n’est pas tous les individus qui participent aux manifestations du “Convoi de la liberté” qui adhèrent à une pensée d’extrémisme violent à motivation idéologique (EVMI), la présence d’adhérents à l’EVMI a été notée quelques fois dans ces manifestations », a écrit une responsable de la GRC à un haut responsable du gouvernement fédéral, le 14 février.

La liste consigne la présence, sur un camion, d’un drapeau du groupe Three Percenters (III %), anti-immigration et anti-islam, qui figure sur la liste des entités terroristes du Canada depuis 2021. On note aussi le passage à Ottawa de membres de Diagolon, un groupe qui « utilise de plus en plus une rhétorique violente contre les obligations vaccinales », ainsi que la présence de Canada First, « un groupe nationaliste blanc », dont des adhérents « ont été accusés d’avoir lancé des roches au premier ministre Justin Trudeau lors de la campagne électorale ».

Le Devoir avait rapporté la présence de propos extrémistes au sein du Convoi de la liberté, incluant un étrange manifeste du groupe Canada Unity évoquant la démission du gouvernement canadien et qui a été utilisé pour justifier l’urgence fédérale.

Ce courriel de la GRC, révélé mardi à la Commission Rouleau, a été envoyé quelques heures à peine avant l’invocation par le gouvernement Trudeau de la Loi sur les mesures d’urgence. Il est signé de la directrice exécutive du renseignement de la GRC, Adriana Poloz, et est destiné au secrétaire adjoint du Cabinet au Bureau du Conseil privé, Mike MacDonald.

Une demande juste avant la loi

Un peu plus tôt, cette journée-là, la conseillère à la sécurité nationale du premier ministre Trudeau avait demandé à la GRC de lui préparer un rapport sur le niveau de menaces que pose le Convoi de la liberté, dans un courriel intitulé « urgent ».

« Je veux une évaluation des menaces que posent ces blocages. Les personnes impliquées. Les armes. Les motivations », écrit Jody Thomas. Son message a été envoyé sur l’heure du midi, le 14 février. L’ex-sous-ministre de la Défense nationale occupait ce poste depuis un mois seulement.

« Clairement ce n’est pas que la COVID, c’est une menace à la démocratie et à la règle de droit », a-t-elle ajouté en guise de commentaire. Elle précise son idée dans un autre courriel, quelques minutes plus tard : « C’est une menace nationale pour les intérêts nationaux et les institutions. Par des gens qui ne se préoccupent pas ou qui ne comprennent pas la démocratie. Qui se préparent à être violents. Qui sont motivés par un sentiment antigouvernemental. »

Des jugements similaires envers le Convoi de la liberté ont circulé dans les hautes sphères du gouvernement fédéral durant cette période, montrent des courriels déposés en preuve devant la Commission sur l’état d’urgence mardi. « Comment savons-nous que la majorité est pacifique ? Ils sont déterminés à nuire aux gens pour atteindre leurs objectifs, comme klaxonner et [émettre] des fumées de diesel », écrit un employé du Bureau du Conseil privé, toujours le 14 février.

Des documents publiés lundi lors de la commission Rouleau indiquent que le Service canadien de renseignement et de sécurité (SCRS) n’avait trouvé aucune menace à la sécurité nationale dans le mouvement du Convoi de la liberté. Le SCRS utilise toutefois une définition étroite de cette expression, référant spécifiquement à l’influence de gouvernements étrangers ou aux risques de violences motivées par des objectifs idéologiques.

Brenda Lucki témoigne

La grande patronne de la GRC, Brenda Lucki, témoignait mardi devant le juge Paul Rouleau. La commissaire a minimisé certaines de ses déclarations passées, et dévoilées lors des audiences publiques.

Par exemple, son message à l’effet que le gouvernement Trudeau était en train de perdre confiance en la police d’Ottawa n’était, dit-elle, que son impression générale ressortant des rencontres avec des responsables fédéraux.

Mme Lucki a tenu à préciser que la GRC avait un rôle mal compris par certains à Ottawa, puisque la police fédérale n’a pas la responsabilité de faire appliquer la loi en Ontario ou au Québec, provinces qui ont leur propre corps de police provincial. « Nous ne sommes pas la police de juridiction. Nous n’avons pas juridiction en Ontario », a expliqué la commissaire.

La GRC a envoyé 50 agents pour appuyer les forces policières municipales, mais n’a pas compris quelle devait être sa part des 1800 agents demandés par Ottawa pour dénouer la crise. Selon Mme Lucki, c’était à la Police provinciale de l’Ontario d’épuiser ses ressources avant d’en demander plus à la GRC.

Comme plusieurs autres témoignages entendus devant cette commission, les responsables de la Gendarmerie royale ont nié toute ingérence politique dans les opérations policières.