Ottawa lance un nouveau programme d’aide aux librairies canadiennes

Le gouvernement fédéral mise sur la vente en ligne pour encourager le marché du livre canadien et tenir tête aux plateformes multinationales. Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé mercredi que 180 librairies canadiennes recevront 12 millions de dollars pour accroître leurs ventes en ligne, ce qui devrait, selon lui, stimuler la vente de livres canadiens.

« Il y a une grande augmentation de la vente de livres en ligne ces dernières années, surtout depuis la pandémie, et de gros joueurs internationaux en profitent. Aujourd’hui, on veut aider notre gang », affirme M. Rodriguez. Il a lancé ce programme d’aide à la librairie Le port de tête, dans le Plateau-Mont-Royal, aux côtés de propriétaires de librairies et de la députée libérale d’Outremont, Rachel Bendayan.

Intitulé Soutien aux librairies, ce volet du Fonds du livre du Canada est rendu possible grâce à un investissement fédéral de 32,1 millions de dollars sur deux ans. 12 millions ont donc été annoncés pour 2022-1923, et le reste devrait être versé suivant un autre appel à demandes de financement, l’année suivante.

« Le commerce en ligne est une autre façon d’aller rejoindre le lectorat, mais nous, on ne peut pas proposer des prix comme ceux d’Amazon ou de Renaud-Bray, qui bénéficient de tarifs préférentiels avec Postes Canada. Pour nous, ce n’est pas rentable », déplore Laurence Monet, copropriétaire de la librairie Monet, à Montréal.

C’est pourquoi elle estime que l’aide annoncée aujourd’hui est essentielle à la survie des librairies indépendantes. Éric Blackburn, copropriétaire de la librairie Le port de tête, affirme également que les plateformes de ventes en ligne sont souvent « peu nuancées quant aux besoins du lectorat, et particulièrement du lectorat québécois », contrairement aux librairies indépendantes comme la sienne.

Le Québec, favori du programme

Les fonds du Soutient aux libraires « sont attribués en fonction des ventes passées de livres imprimés canadiens pour une année de référence donnée », explique le ministère du Patrimoine canadien, dans un communiqué. C’est ainsi que parmi les 180 bénéficiaires des fonds pour l’année 2022-23, 93 sont québécois.

« C’est un programme national, mais pourtant plus de 50 % des fonds sont allés au Québec. C’est énorme », se réjouit Pablo Rodriguez. « L’industrie est très structurée au Québec, elle se tient assez bien pour encourager les livres d’ici », ajoute M. Blackburn.

En août dernier, Le Devoir rapportait que les ventes de livres québécois ont continué de croître depuis le début de l’année 2022, après une augmentation spectaculaire durant la pandémie. En mars dernier, Radio-Canada rapportait que la tendance a aussi été observée parmi l’ensemble des livres franco-canadiens, avec une hausse de 5 à 10 % en 2021, par rapport à 2020.

« On espère vraiment que le programme se poursuivra dans les années à venir pour maintenir cette cadence », a lancé M. Blackburn, regardant M. Rodriguez du coin de l’oeil, avec un sourire.