Doug Ford ne sera pas obligé de témoigner à la Commission sur l’état d’urgence

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et l’ancienne solliciteuse générale Sylvia Jones n’auront pas à témoigner à la Commission sur l’état d’urgence, tranche la Cour fédérale. Le commissaire Paul Rouleau avait assigné à comparaître le premier ministre et celle qui est maintenant ministre de la Santé le 10 novembre.

« [Ces invitations à témoigner] ne peuvent pas être appliquées tant et aussi longtemps que le premier ministre et la ministre continue à s’y opposer en faisant valoir le privilège parlementaire », écrit le juge Simon Fothergill de la Cour fédérale.

Sa décision de 30 pages publiée lundi précise que l’enquête publique fédérale avait le droit d’assigner à comparaître M. Ford et Mme Jones, rejetant ainsi la prétention du chef du gouvernement ontarien selon qui une telle procédure était « invalide » et hors de sa juridiction.

Toutefois, il s’est rangé derrière d’autres arguments du premier ministre : le privilège parlementaire peut être invoqué par la province pour refuser de témoigner. Cela reste vrai tant que siège l’Assemblée législative de l’Ontario, à Queen’s Park.

En conférence de presse lundi matin, Doug Ford, qui lisait des réponses préparées d’avance lorsqu’interrogé sur les travaux de la commission Rouleau, a réitéré qu’il s’agissait d’un enjeu de juridiction fédérale. En cour, les avocats du gouvernement ontarien ont fait valoir que le témoignage causerait un « tort irréparable » aux deux politiciens. Selon les avocats, il était dans l’intérêt public que le privilège parlementaire soit protégé.

La commission Rouleau entame lundi sa quatrième semaine de témoignages. Après avoir entendu des politiciens et policiers d’Ottawa, des policiers provinciaux de l’Ontario et des organisateurs du Convoi de la liberté, les travaux se concentrent cette semaine sur les blocages à différents postes frontaliers du pays. Deux hauts fonctionnaires provinciaux de l’Ontario doivent y témoigner pour expliquer le point de vue de leur gouvernement sur cette crise.

Le premier ministre Doug Ford a aussi refusé de venir s’expliquer devant un comité parlementaire du Parlement fédéral, à Ottawa, qui enquête en parallèle sur les événements.

Ford absent

De l’avis de l’ex-maire d’Ottawa et des représentants des commerces et résidents de son centre-ville, le premier ministre Ford ne s’est pas suffisamment impliqué dans la résolution de l’importante manifestation motorisée d’opposants aux mesures sanitaires. Transformé en occupation de trois semaines de la seconde plus grande ville de l’Ontario l’hiver dernier, le Convoi de la liberté a finalement été délogé après l’invocation des mesures d’urgence fédérales, en février.

Les audiences de la commission Rouleau ont démontré d’importants conflits au sein des troupes de la police de juridiction, soit le Service de police d’Ottawa (SPO), ainsi qu’entre ce corps de police municipal et la Police provinciale de l’Ontario (PPO). Les agents provinciaux étaient notamment responsables de colliger le renseignement sur le convoi et de fournir des agents de liaison pour négocier avec les manifestants. Ces deux missions ont connu d’importants ratés et ont été source de disputes au sein de la police.

La grande patronne de la Gendarmerie royale du Canada, Brenda Lucki, est allée jusqu’à écrire dans un message texte que le gouvernement fédéral avait perdu confiance dans les capacités policières d’Ottawa.