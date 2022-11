Plusieurs témoignages se contredisent devant le juge Rouleau

Après trois semaines complètes d’audiences publiques de la Commission sur l’état d’urgence, des organisateurs du Convoi de la liberté de diverses franges et des policiers de différents services ont exprimé des points de vue sur les événements divergents, voire carrément contradictoires. À mi-parcours de l’enquête publique sur l’invocation des mesures d’urgence pour déloger la manifestation qui a occupé les rues d’Ottawa durant trois semaines l’hiver dernier, voici un compte rendu sur les thèmes contentieux.

Quelle place occupaient les éléments controversés dans le convoi ?

Les organisateurs du Convoi de la liberté ont tenté tant bien que mal de se dissocier des groupes ou des individus les plus critiqués, ou extrémistes, associés à leur manifestation. Le convoi était un événement « organique », disent-ils, rassemblant des personnes qu’ils ne contrôlaient pas.

Les têtes dirigeantes du convoi de l’Ouest, comme Chris Barber et Tamara Lich, ont minimisé le rôle de l’influenceur Patrick « Pat » King, dont les propos incendiaires risquaient de ternir l’image du mouvement. M. King, pour sa part, a affirmé avoir été à la tête du convoi principal vers Ottawa.

De la même façon, plusieurs leaders ont rejeté l’étrange manifeste du groupe Canada Unity, qui évoquait la chute du gouvernement et qui a été l’une des justifications des mesures d’urgence. « Je pensais que c’était un mème Internet », a déclaré le camionneur Benjamin Dichter. L’auteur du manifeste, James Bauder, était présent dès les débuts du mouvement. Il a prétendu avoir attiré 500 véhicules dans le convoi.

Qu’en est-il du groupe Diagolon, objet de nombreux rapports policiers le qualifiant de groupe extrémiste présent dans le convoi ? « C’est une blague […], ce n’est pas une vraie affaire », selon l’ex-militaire Tom Marazzo, l’un des organisateurs du convoi.

Tous les témoignages concordent toutefois sur une chose : le groupe québécois des « Farfadaas », reconnaissable à ses vêtements injuriant le premier ministre du Québec, s’organisait séparément du convoi principal. Son leader, Steeve Charland, a nié avoir bloqué un coin de rue stratégique d’Ottawa et a estimé que son convoi vers Ottawa était long de plus de 100 kilomètres.

Les participants au convoi étaient-ils pacifiques ?

Des organisateurs du Convoi de la liberté contredisent plusieurs rapports policiers indiquant que des incidents violents seraient survenus et que divers crimes auraient été commis durant les trois semaines qu’a duré la manifestation.

« C’étaient les Canadiens les plus adorables, les plus bienveillants. Partout où vous alliez, vous receviez un câlin. Personne n’était violent […] C’était Woodstock », a écrit l’influenceur Patrick King, l’une des figures du convoi. Plusieurs manifestants ont plutôt dénoncé la violence policière.

Les résidents d’Ottawa ont d’autres souvenirs. Le convoi « est devenu une occupation violente de notre ville », a par exemple affirmé l’ex-conseillère municipale Catherine McKenney.

De telles divergences d’opinions existent au sein de la police. Quand on lui a demandé combien de lois avaient été bafouées par les manifestants, l’ex-chef de la police d’Ottawa Peter Sloly a répondu qu’« il y en [avait] trop pour en faire la liste ». Le responsable du renseignement à la Police provinciale de l’Ontario, Patrick Morris, a indiqué de son côté que « le faible nombre de crimes violents [était] étonnant ».

Des documents montrent que des policiers et des employés municipaux ont rapporté avoir été intimidés par des manifestants au comportement agressif. Le blocage au coin des rues Rideau et Sussex est désigné par les policiers comme étant le plus festif, mais ils ajoutent que les manifestants avaient « une posture agressive » à leur endroit. L’un d’entre eux aurait enchaîné son véhicule à un lampadaire.

À quel moment le rassemblement est-il devenu illégal ?

« À aucun moment, ça a été déclaré illégal ! » a répondu mercredi Keith Wilson, l’avocat des principaux organisateurs du convoi. Si des camions stationnés contrevenaient aux règlements municipaux, a-t-il dit, c’est que la police les avait placés là, pour ensuite les coincer derrière des barrières de béton.

L’ex-chef Sloly a convenu lundi qu’il n’avait jamais annoncé directement aux occupants des véhicules stationnés que leur présence était devenue illégale, du moins avant l’invocation des mesures d’urgence fédérales. Or, selon lui, personne n’aurait pu croire qu’il n’y avait pas d’illégalité, vu la couverture médiatique de l’événement.

« Si c’était si important pour eux [les policiers], j’aurais pensé qu’un agent de liaison serait venu me porter [un avis de rassemblement illégal] en main propre et me l’expliquer », a témoigné Tom Marrazo, l’un des organisateurs. Des leaders du convoi disent avoir même douté de la légitimité d’une lettre que la police a affichée à partir du 16 février, après la mise en place des mesures d’urgence, qui leur demandait de lever le camp.

Plusieurs policiers ont été questionnés longuement sur l’absence évidente de zèle dans l’application de la loi auprès du Convoi de la liberté. La police sentait qu’elle avait besoin des renforts de 1800 agents pour agir en toute sécurité, et ne voulait pas enflammer la situation « volatile » entre-temps en distribuant des amendes ou des avertissements.

« On a essayé d’appliquer la loi à divers endroits, mais on a connu des résultats partagés », a reconnu le surintendant Robert Drummond, de la police d’Ottawa.

Le chef de police d’Ottawa considérait pourtant la manifestation illégale dès le premier samedi, et utilisait le terme « occupation » dès le lundi suivant, soit le 31 janvier. Il a fait allusion à son illégalité dans une réunion avec des élus municipaux, rapportée par Le Devoir, le 2 février.

Était-il possible de poursuivre légalement la manifestation ?

Le juge Paul Rouleau a posé lui-même la question à des représentants des forces de l’ordre. Formulée autrement : était-il possible de négocier la fin de l’occupation ?

Différents témoignages et documents montrent que des tentatives de négociation ont été faites, mais ont connu un succès limité. Après qu’une opération de la police d’Ottawa est tombée à l’eau à cause de conflits internes, la mise en oeuvre d’une entente prévoyant le déplacement des camions d’un coin de rue problématique vers une zone plus près du parlement a été empêchée par la foule de manifestants à cause d’un malentendu.

Plus tard, l’établissement d’une autre entente entre la Ville d’Ottawa et des leaders du Convoi concernant le déplacement des camions de zones résidentielles a été nié par d’autres organisateurs, comme Patrick King, qui l’a dénoncé sur les réseaux sociaux. Un haut fonctionnaire du gouvernement fédéral s’est finalement proposé pour rencontrer les manifestants, sans toutefois avoir le mandat de négocier. Le gouvernement y a renoncé, jugeant qu’une telle rencontre n’avait rien donné lors du blocage de la frontière à Windsor.

L’avocat des organisateurs principaux du convoi, Keith Wilson, soutient qu’ils auraient voulu poursuivre leur manifestation légalement si on leur avait donné la chance de négocier le départ des poids lourds.