Les députés solidaires assermentés en «partie»

Les élus de Québec solidaire (QS) ont outrepassé mercredi le serment au roi Charles III, et ont donc été assermentés seulement en « partie ». Ils n’excluent pas de devoir prêter allégeance à la Couronne éventuellement.

Réunis au Salon rouge, mercredi, les onze députés solidaires ont tour à tour prêté serment au peuple québécois sans prêter allégeance à la Couronne britannique, comme le prévoit la Loi constitutionnelle de 1867. A contrario des élus caquistes et libéraux, ils n’ont pas été invités à signer le registre des serments de l’Assemblée nationale, la dernière étape avant l’assermentation officielle d’un député.

Le co-porte-parole de QS Gabriel Nadeau-Dubois convient qu’en prononçant un serment sur deux, lui et ses collègues n’ont fait qu’une « partie » du chemin pour siéger au Salon bleu. D’ici le début de la session, le 29 novembre, il souhaite négocier avec le gouvernement et l’opposition officielle pour permettre à sa formation d’accéder aux banquettes de la salle de l’Assemblée nationale.

« L’assermentation dans sa forme classique, c’est la prestation de deux serments. C’est le cumul des deux serments, dans l’état du droit actuel, qui permet aux députés de siéger », a convenu M. Nadeau-Dubois en conférence de presse. « On a fait la partie de l’assermentation qui respecte nos valeurs. Et puis, pour le reste, il nous reste un mois. »

Entretemps, les députés ont tout de même réussi à obtenir auprès des autorités parlementaires leurs salaires, leurs budgets de fonctionnement et la permission d’occuper un bureau de circonscription. Ils ont même été présentés au Salon rouge comme les députés de Québec solidaire pour la 43e législature.

Finiront-ils par devoir se plier aux exigences du Parlement ? « On verra », a répété mercredi M. Nadeau-Dubois. « Je vous dis qu’on va y aller une étape à la fois et que selon comment vont se dérouler ces discussions-là […], on verra quelle est la meilleure décision. »

« On va tout faire pour l’éviter », a pour sa part signifié le député solidaire Sol Zanetti, n’écartant pas cette possibilité. Le député de Jean-Lesage a pourtant déjà affirmé qu’il s’était senti « souillé » par le serment et qu’il se sentirait « aussi pire » s’il devait le prononcer une nouvelle fois.

L’assermentation des députés du Parti québécois, qui se sont aussi engagés à faire un trait sur l’allégeance au roi, est prévue vendredi à Québec.