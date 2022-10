Valérie Plante promet d’être entendue par Québec

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, promet de faire valoir les dossiers de la métropole auprès du gouvernement de François Legault, bien que celui-ci n’ait fait élire que deux députés sur l’île. En matière d’immigration, elle appelle le gouvernement réélu à baser ses décisions « sur des faits » et à agir « avec humanité » dans ce dossier.

La métropole compte autant de députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) qu’en 2018, même si le parti de François Legault a gonflé sa majorité à 90 députés dans l’ensemble du Québec, en réalisant des gains dans plusieurs régions de la province.

La mairesse assure toutefois qu’elle sera au front dans les prochains mois pour réclamer notamment une diversification des revenus des villes et une bonification de l’offre de transport en commun à Montréal. « Moi, je travaille avant tout avec le parti au pouvoir », a déclaré Mme Plante, qui s’est tout de même réjouie de la présence de trois chefs de partis d’opposition élus dans la métropole. Il s’agit de Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire, de Paul St-Pierre Plamondon, du Parti québécois et de Dominique Anglade, du Parti libéral.

D’autre part, Mme Plante a appelé le premier ministre François Legault et son gouvernement à agir « avec humanité » en matière de gestion de l’immigration. Elle s’est d’ailleurs dite rassurée par le discours rassembleur tenu par M. Legault tard lundi soir devant ses militants. « J’appelle à un débat calme, documenté et basé sur des chiffres » en matière d’immigration, a déclaré Mme Plante, qui rappelle que de nombreuses entreprises dans la métropole ont besoin plus que jamais de la main-d'oeuvre immigrante.

Le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville, Aref Salem, lui-même issu de l’immigration, a quant à lui appelé le gouvernement Legault à « arrêter ce discours de division » sur le dossier de l’immigration. « Pour moi, il n’y a pas deux sortes de Québécois. Il y a les Québécois et c’est un nous majuscule. Il faut travailler ensemble », a-t-il insisté, tout en rappelant que les immigrants sont « en majorité des francophiles ».

Il espère d’autre part que la Ville réussira à se faire entendre sur certains dossiers clés, notamment concernant la protection de l’environnement et la sécurité publique, ce dernier thème ayant été peu abordé pendant cette campagne.

Plus de détails suivront.