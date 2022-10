«Dehors la CAQ», scandent des manifestants qui convergent à L’Assomption

« Dehors la CAQ », scandent les nombreux manifestants qui ont convergé samedi après-midi au coeur de L’Assomption en opposition au gouvernement sortant de François Legault et de sa gestion de la pandémie, tandis que les autorités locales se préparent à la « tempête » que pourrait causer l’arrivée de convois d’un peu partout au Québec dans cette ville de Lanaudière.

« C’est donc bien beau de vous voir ici ! On est vraiment fiers de vous autres, pour se rappeler tout ce qu’on a enduré », a lancé devant une foule enjouée rassemblée derrière une école secondaire de L’Assomption l’organisateur du convoi en provenance de Baie-Comeau Kevin « Big » Grenier.

L’événement « Dehors la CAQ » a entraîné le départ de convois d’automobilistes d’un peu partout au Québec samedi avant-midi. Ceux-ci ont convergé progressivement en début d’après-midi à L’Assomption afin d’y manifester bruyamment. Les autorités locales ont d’ailleurs mis en place de nombreuses mesures de sécurité en prévision de ce rassemblement. Des policiers sont ainsi présents à l’entrée de la ville et dans son centre-ville, samedi, pour surveiller le déroulement de cette mobilisation.

« On est préparé à cette tempête-là, en souhaitant qu’il n’y ait pas de tempête justement », confie le maire de L’Assomption, Sébastien Nadeau, rencontré à 11 h au centre-ville de cette ville de 24 000 habitants. Selon les autorités locales, de 1 500 à 2 000 camionneurs et automobilistes devraient converger dans cette ville, une estimation qui pourrait toutefois être revue à la baisse, indique le maire.

Vers midi, les manifestants se sont rassemblés près de l’école secondaire Paul-Arseneau, devant laquelle de nombreuses voitures ont commencé à défiler bruyamment vers 12 h 30, sous les cris d’encouragement de quelques centaines de manifestants brandissant des drapeaux du Québec, du Canada et des Patriotes.

Les manifestants se sont ensuite déplacés dans un espace vert situé derrière cet établissement scolaire, où des haut-parleurs vibrent d’une musique tantôt en espagnol, tantôt en anglais, ou encore en français. « Liberté ! » et « Dehors la CAQ » sont sur toutes les lèvres des manifestants, qui brandissent de nombreuses affiches montrant leur opposition aux règles sanitaires et au gouvernement sortant.

Un rassemblement est ensuite prévu au CHSLD L’Assomption en début d’après-midi, où les manifestants déposeront des fleurs en hommage aux victimes de la pandémie. Un moment de silence sera aussi respecté, selon les organisateurs de l’événement. Un rassemblement qui ne préoccupe pas le préposé aux bénéficiaires Jonathan Nadon, qui travaille au sein de ce CHSLD. « Il y a du monde qui surveille dehors, qui surveille le stationnement, donc on se sent quand même en sécurité. »

Les manifestants entameront ensuite une marche d’environ un kilomètre jusqu’au bureau de circonscription de François Legault, le député sortant de l’Assomption et candidat à sa réélection, avant de revenir à leur point de départ.

Cette marche sera d’ailleurs encadrée de près par les forces de l’ordre. « Au fur et à mesure que le peloton va avancer, on va rouvrir les rues jusqu’à leur retour, comme ça, on ne nuira pas aux citoyens qui doivent se déplacer, tout en encadrant la foule pour s’assurer que ça soit sécuritaire », explique le maire Sébastien Nadeau.

En prévision de ce rassemblement au coeur de l’Assomption, des policiers de la Ville et de la Sûreté du Québec ont été déployés et l’accès a plusieurs rues a été fermé. Les résidents rencontrés par Le Devoir continuaient toutefois à procéder à leurs activités quotidiennes dans le calme en fin d’avant-midi.

Les manifestants, pour leur part, sont peu ouverts à parler aux médias, mais certains d’entre eux ont indiqué être ici pour appeler les résidents à voter pour « n’importe quel parti », sauf la Coalition avenir Québec. « Je suis ici avant toute sorte pour que Legault s’en aille, qu’il sorte dehors », indique entre autres Nathalie Vézina, une manifestante qui avait d’ailleurs pris part, l’hiver dernier, à la mobilisation de camionneurs à Ottawa.

« Il y a toute sorte de monde [parmi les manifestants], mais je pense que beaucoup de gens sont ici pour qu’on se souvienne », estime pour sa part Roger Traverse, qui s’est déplacé de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, pour prendre part à cette mobilisation.

Une occasion d’affaires

Certains commerçants voient dans ce rassemblement une opportunité de faire de bonnes affaires. C’est le cas notamment de Serge Richard, le propriétaire de la Brasserie Saint-Maurice, situé sur le boulevard de l’Ange-Gardien, où défileront les manifestants cet après-midi. « On va faire une bonne journée avec ça aujourd’hui, je pense », lance le commerçant qui, pour l’occasion, a mobilisé plusieurs de ses employés.

M. Nadeau, pour sa part, est confiant que la manifestation prendra fin ce soir afin de soulager les commerçants et les citoyens qui seront affectés par cette mobilisation. « Plus il y aura de personnes, plus ce sera long », convient-il cependant. À suivre.