Legault se plaint d’avoir été accusé de racisme

Le chef caquiste, François Legault, affirme que ses propositions pour protéger la langue française et les valeurs québécoises ont été associées au racisme.

De passage dans la circonscription d’Ungava, il a rencontré samedi matin des gens d’affaires et des élus locaux.

M. Legault a dressé un bilan de ses propositions. Il a affirmé que « certains n’aiment pas » quand il parle de langue française et de valeurs québécoises.

« Je pense que la majorité des Québécois veulent qu’on protège notre langue et nos valeurs, et on est là où sont les Québécois, a-t-il dit en prenant la parole devant son auditoire. Pas quelques analystes qui disent le contraire et associent ça à du racisme. Ce qu’on veut, c’est protéger notre langue. »

M. Legault a répété ses promesses électorales pour soulager les contribuables du poids de l’inflation, et a parlé de son plan de transition vers une économie sans gaz à effets de serre.

Selon le chef caquiste, aucune autre formation que la sienne n’a autant parlé d’éducation.

« Depuis le début de la campagne, il se dit toutes sortes de choses, a-t-il dit. Moi, je pense sincèrement qu’on a mené la meilleure campagne pour répondre aux préoccupations des Québécois. »

Lors d’un point de presse qui a suivi cette rencontre avec des représentants locaux, M. Legault n’a pas identifié de qui sont venues les accusations de racisme dont il se dit victime.

« Ceux à qui le chapeau fait, qu’ils le portent », a-t-il répété.

M. Legault n’a pas répété le mot racisme, il a plutôt parlé de ses prises de position.

« Il y a des gens qui ont essayé de faire des amalgames avec le fait que je veux défendre les valeurs québécoises et la langue française. Maintenant, je pense que c’est d’être nationaliste », a-t-il dit.

M. Legault a écarté tout lien entre ces accusations et ses déclarations controversées sur l’immigration, notamment cette semaine, quand il a affirmé que hausser le nombre de nouveaux arrivants serait « suicidaire ». Il a plutôt fait le lien entre sa loi sur les signes religieux et sa réforme de la loi 101.

« Un gouvernement de la CAQ a adopté la loi 21, la loi 96, a-t-il dit. Il y en a qui n’aiment pas ça, mais c’est ce que souhaite la majorité des Québécois. »

M. Legault s’est refusé à définir les valeurs québécoises. Il a référé au moment durant la campagne où en parlant d’immigration il avait fait un lien avec la violence.

« Vous savez ce que ça a donné, quand j’ai essayé de le faire, vous savez ce que ça a donné. Je pense que les Québécois le savent qu’ils peuvent compter sur moi pour défendre leurs valeurs. »

En concluant une tournée de trois jours qui l’a mené de Rouyn-Noranda à Chibougamau avec des arrêts à Amos et Lebel-sur-Quévillon, M. Legault a posé un regard sur l’ensemble de sa campagne.

« Je pense qu’on a une belle campagne, on a l’appui des Québécois et ça va bien », a-t-il dit.