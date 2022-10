Anglade dit avoir «pris des risques»

À l’approche du scrutin, la cheffe libérale Dominique Anglade a affirmé samedi avoir pris « des risques » en répondant à « toutes les questions », contrairement à François Legault qui n’a plus envie de faire campagne, selon elle.

« On est allés faire des bains de foule, on est allés faire des assemblées citoyennes où les gens nous posaient des questions, de vraies questions, a-t-elle fait valoir, avant de s’envoler pour la Gaspésie. Pas des questions plantées. » Le chef caquiste François Legault, lui, est « tanné » de se prêter au jeu, a-t-elle souligné.

« La job, elle nous tente, a poursuivi Mme Anglade, flanquée de plusieurs candidats qui ont alors applaudi. On a envie de la faire. On a envie d’y aller pour les Québécois, on a envie de se dépasser et de se démarquer et de porter des causes haut et fort. »

Parmi les batailles qu’elle veut mener, la cheffe du PLQ a pointé l’immigration et l’importance de régler la pénurie de main-d’oeuvre. François Legault représente « le passé » et le « repli sur soi », a-t-elle asséné.

Legault « entache » l’image du Québec

En affirmant qu’accueillir plus de 50 000 nouveaux arrivants par an serait « suicidaire » pour la nation québécoise, M. Legault entache la réputation du Québec, selon elle. « Ça a une incidence sur l’image à l’international, a-t-elle déploré. Ça a une incidence sur notre capacité à aller recruter du talent. »

L’aspirante première ministre est revenue sur les propos tenus vendredi par le candidat caquiste dans Camille-Laurin, Richard Campeau. Ce dernier a dit qu’employer le mot « suicidaire » pour parler de la hausse des seuils d’immigration le dérange « plus ou moins ». « Très franchement, ce que j’entends aux portes, les gens semblent être d’accord avec ça — les francophones de souche par exemple, vous allez me dire, a-t-il affirmé. Les gens me disaient : “Ben oui, c’est un mot”. »

Ces déclarations « nous font mal » collectivement, s’est désolée Dominique Anglade. « François Legault cautionne une espèce de narratif qui est absolument nuisible pour le Québec. C’est nuisible pour le Québec et ensuite il y a des gens qui répètent ça. »

La cheffe libérale amorce sa journée à Grande-Rivière, en Gaspésie. Elle mettra ensuite le cap sur Îles-de-la-Madeleine. Dans cette circonscription, tout comme celle de Bonaventure et Gaspé, les libéraux occupent les derniers rangs dans les intentions de vote, selon les sondages. « Si on va là-bas, c’est parce qu’on a des militants qu’on veut rencontrer, des candidats et des messages à passer », a-t-elle soutenu.

D’autres détails suivront.