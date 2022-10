Anglade se dit «convaincue» de faire des gains en région

À quelques jours du scrutin, la cheffe libérale Dominique Anglade persiste et signe : elle est persuadée de pouvoir faire des gains électoraux même si les sondages pointent dans une tout autre direction.

Mme Anglade a visité jeudi la circonscription de Huntingdon, en Montérégie, parce que « c’est un excellent comté » pour le Parti libéral du Québec (PLQ), a-t-elle affirmé vendredi en mêlée de presse. Tout comme celui d’Orford, en Estrie, a-t-elle ajouté. Cette dernière est « convaincue » de pouvoir faire des gains hors de Montréal.

L’aspirante première ministre a d’ailleurs confiance que la députée sortante de Verdun, Isabelle Melançon, sera à ses côtés le 4 octobre prochain en tant qu’élue. Frédéric Beauchemin, qui se présente dans le bastion libéral de Marguerite-Bourgeoys, remportera aussi la victoire, estime-t-elle.

Dominique Anglade n’a pas semblé ébranlée par les chiffres qui indiquent que plusieurs forteresses libérales sont menacées par la Coalition avenir Québec (CAQ). Un sondage Léger paru mardi dernier ne donne que 16 % d’intentions de vote à son parti à l’échelle du Québec.

« On vient de faire une campagne électorale, qui n’est pas finie d’ailleurs », a-t-elle fait valoir. Le PLQ sera de passage aux îles de la Madeleine samedi, puis dans la circonscription d’Ungava, dans le Nord-du-Québec, dimanche.

Mme Anglade a martelé être en politique pour « changer les choses » et non pour la facilité. Elle aspire d’abord et avant tout à « gouverner ». Elle restera d’ailleurs en poste, peu importe le résultat du scrutin, a-t-elle affirmé de nouveau. « Je vais être la cheffe le 4 octobre, le 5 octobre et le 6 octobre. Je vais l’être pour les quatre prochaines années et au-delà de ça. »

Après avoir rencontré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui l’inspire par son « leadership au féminin pleinement assumé », la cheffe libérale s’est dirigée vers le Mail Champlain, à Brossard, où elle a pris un bain de foule. Elle a ensuite mis le cap sur la Place Versailles, à Montréal, où elle a serré nombre de mains en compagnie de son équipe de l’est de Montréal.