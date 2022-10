Des francophones d’Ottawa organisent une levée de fonds pour Mark Sutcliffe

L’un des seuls candidats bilingues dans la course à la mairie à Ottawa, Mark Sutcliffe, a déjà gagné le coeur de membres influents de la communauté francophone. Une lettre dont Le Devoir a obtenu copie invite la communauté à une activité de financement avant même que le candidat ait présenté une plateforme francophone. D’après certains experts, son appui pour la cause francophone — comme celle de ses opposants — n’est toutefois pas acquis.

Mark Sutcliffe, un ex-journaliste, est l’un des deux candidats s’étant séparés du peloton dans la course à la mairie d’Ottawa. Il est le principal adversaire de Catherine McKenney, conseillère depuis 2014. Comme presque tous les candidats à l’exception de Mark Sutcliffe, Catherine McKenney, qui utilise le pronom iel, ne s’exprime pas en français. Cela ne lui a pas empêché de prendre une avance dans la course d’après deux sondages publiés par la firme Mainstreet. Le plus récent, réalisé en septembre, lui donne une avance de plus de dix points de pourcentage sur son principal opposant.

L’ancien journaliste peut toutefois compter sur l’appui de Ronald Caza, l’une des figures les plus connues en Ontario français en vertu de sa défense de l’Hôpital Montfort à la fin des années 1990, lorsque celui-ci était menacé d’être fermé par la province. Le 23 septembre, l’avocat, qui connaît le candidat depuis longtemps, a envoyé une lettre demandant à 25 membres de la communauté de participer au dîner de financement. « Notre futur en tant que minorité linguistique francophone dans la ville se joue », lit-on dans la lettre.

La lettre de l’avocat laisse la professeure de l’Université de l’Ontario français Linda Cardinal « un peu indifférente ». L’ancienne membre du Mouvement pour une capitale officiellement bilingue prévoit qu’il y aura « plus de continuité que de changement » après l’élection. « Mark Sutcliffe parle un peu français, mais a-t-il une sensibilité par rapport aux francophones ? », se dit-elle. « On n’entend pas parler du français durant la campagne », remarque Anne Mévellec, professeure d’études politiques à l’Université d’Ottawa.

Si iel est élu, Catherine McKenney compte réaliser un audit pour déterminer les manquements dans les services en français à la communauté. Iel n’a pas d’autres éléments dans sa plateforme. « Je pense beaucoup au français depuis mon élection en 2014 », dit-iel. Mark Sutcliffe, qui publiera une plateforme francophone complète le 7 octobre, a jusqu’à maintenant proposé d’augmenter les services récréatifs et municipaux francophones. « Je veux m’assurer que les jeunes aient l’opportunité d’apprendre le français », dit-il. Aucun des deux n’a toutefois présenté des réformes importantes aux politiques linguistiques.

La politique du compromis

La politique de bilinguisme de la ville d’Ottawa est un texte clé dans la vie francophone : elle régit l’offre de services en français et la place de la langue à l’hôtel de ville. Au terme d’un long combat pour faire de la capitale nationale une ville bilingue, en 2017, 16 ans après sa création, la politique a été enchâssée dans la loi constitutive de la municipalité. Cela a eu pour effet d’empêcher le conseil de l’abroger, mais ce dernier peut l’affaiblir. Le professeur de l’Université d’Ottawa Gilles LeVasseur décrit l’entente comme le « compromis ultime » entre la municipalité et la communauté francophone.

D’après certains membres de la communauté, la politique pourrait être améliorée ou à tout le moins mieux être mise en oeuvre. Selon Linda Cardinal, des cadres unilingues anglophones peuvent « facilement » être embauchés par la municipalité même si leur poste est désigné bilingue en vertu d’une clause dérogatoire dans la politique. « Le maire peut dire : ‘On n’a pas trouvé une personne compétente donc on aimerait embaucher un unilingue anglophone’», illustre-t-elle.

Catherine McKenney a fait partie de rencontres au conseil où un unilingue anglophone a été embauché. « On n’engage un anglophone qu’après de sérieuses réflexions », dit-iel. En tant que maire, iel s’assurera que l’article de la clause qui demande l’embauche, autant que possible, de cadres bilingues, soit plus souvent respecté. Mark Sutcliffe, pour sa part, pense que la ville devrait mettre plus l’emphase sur l’embauche de cadres bilingues. L’ancien journaliste ne sait toutefois pas encore si sa plateforme francophone contiendra un élément lié à ce dossier.

Linda Cardinal fait partie de ceux qui espéraient que la reconnaissance injecte un dynamisme francophone à l’hôtel de la ville et mène à un renforcement de la protection du français. La politique est plutôt demeurée inchangée depuis. « Si on s’assurait que l’esprit de la politique était respecté et qu’on n’utilisait pas des mécanismes pour en déroger, ce serait bien », fait valoir Anne Mévellec. Éric Barrette, le président du conseil ottavien de l’Association canadienne-française de l’Ontario, ne s’attend pas à des changements majeurs à la politique dans l’immédiat. « Il faut être patient et réaliste », cautionne-t-il.

« Tout peut arriver »

Même si son candidat de choix n’est pas premier dans les sondages actuellement, Me Ronald Caza estime que « tout peut arriver ». L’avocat et le coauteur de la lettre, Benoît Hubert, estiment qu’il est important pour les francophones de faire valoir leurs intérêts avant le jour de l’élection. Les deux membres de la communauté francophone écrivent dans la lettre qu’il est important de faire connaître leurs besoins à un moment où Mark Sutcliffe « est vulnérable et nous verra comme des alliés qui l’ont supporté quand il nous avait besoin ».

« Je suis très fier qu’il y ait des francophones qui m’offrent leur soutien », a commenté Mark Sutcliffe. Catherine McKenney, quant à iel, soutient qu’iel est toujours accessible et qu’iel ne participerait jamais à une activité de financement qui requiert un don des participants. « Lorsqu’on met nos résidents en avant-plan, nous pouvons bâtir un hôtel de ville qui travaille pour les gens, pas juste les donateurs influents », dit-iel.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.