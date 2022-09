Une candidate péquiste attaque vivement l’islam

« Pourquoi les hidjabs envahissent de plus en plus notre paysage public ? » « L’islam, ce n’est pas nous. » Dans diverses publications faites au cours des années, la candidate du Parti québécois (PQ) Lyne Jubinville s’est montrée particulièrement critique de la religion musulmane.

Le Devoir a déniché trois publications distinctes dans lesquelles la principale intéressée montre du doigt l’islam. Employée d’Hydro Québec, Mme Jubinville se présente dans la circonscription de Sainte-Rose, à Laval. Elle s’est impliquée dans diverses causes pro laïcité à titre personnel et a participé à la création du Rassemblement pour la laïcité en 2013.

Dans un premier commentaire, laissé sous un article du Devoir sur le ramadan daté de 2011, Mme Jubinville affirme que « l’islam, ce n’est pas ici ». « L’islam, ce n’est pas nous : on n’a rien à voir là-dedans, on ne connaît pas ça !!! », écrit-elle, avant d’ajouter : « vous vous êtes trompés de porte. »

« Il y a moins de 5 ans, une femme voilée sur la rue Ste-Catherine était aussi exotique qu’un canari malinois. […] Bienvenue chez nous, gens d’autres pays. Mais ne comptez pas sur nous pour vous bâtir des mosquées et laisser vos muezzins lancer l’appel à la prière en pleine rue quand nos églises sont à vendre et que nos cloches se taisent de plus en plus », renchérit-elle.

Dans un autre commentaire, laissé en 2013 sous une publication de chroniqueur Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Montréal, Mme Jubinville s’offusque de voir « les hidjabs envahi [r] de plus en plus notre paysage public ».

« Pourquoi entendons-nous parler du ramadan depuis quelques années, alors que nous nous étions débarrassés de notre foutu carême ? », s’interroge-t-elle.

En 2016, en réaction à la vague d’agressions commises en Allemagne dans les environs du jour de l’An, Mme Jubinville cosigne une lettre ouverte de l’organisme Pour le droit des femmes du Québec qui critique le « silence » autour des « immigrants qui commettent des agressions ».

« Au Canada et au Québec, pays des accommodements religieux et du multiculturalisme, les femmes risquent là encore de faire les frais de cette complaisance des autorités à l’endroit des immigrants qui commettent des agressions. Parce que le silence autour des agressions quotidiennes, “ordinaires”, pourrait être encore plus tonitruant si les agresseurs sont des immigrants, toujours au nom de la compassion », écrit le collectif.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le PQ n’avait pas commenté les propos de sa candidate. Le parti a une position ferme en faveur de la laïcité de l’État et contre le port de signes religieux dans la fonction publique. Le parti s’est d’ailleurs prononcé en faveur de la « loi 21 » caquiste en 2019. En matière d’immigration, la formation politique s’est engagée durant la campagne à réduire les seuils d’immigration annuels à 35 000 entrées. Ce plafond est actuellement fixé à 50 000 nouveaux arrivants.