L’île d’Anticosti à l’abri des ambitions gazières et pétrolières du PCQ

Malgré l’importance qu’ils accordent à l’exploitation des hydrocarbures au Québec, les conservateurs feraient une exception pour l’île d’Anticosti s’ils prenaient les rênes du gouvernement.

« Il y a des projets au Québec qui sont beaucoup plus rentables, qui peuvent aller de l’avant beaucoup plus rapidement », a répondu le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, lorsque questionné à ce sujet mardi. « Il y a des particularités à l’île d’Anticosti qui font que ce ne serait pas le site de premier choix. »

La candidate du PCQ dans Taschereau, Marie-Josée Hélie, a vécu de longues années sur l’île, notamment à l’époque où son territoire était ciblé par des projets d’exploration pétrolière. Elle soutient qu’il y a « des raisons majeures pour reconsidérer un projet d’exploitation ».

« Il faudrait construire des infrastructures portuaires d’une très grande importance là-bas. […] Pour y avoir habité, je sais que le milieu naturel est particulièrement fragile », a soutenu Mme Hélie en réponse aux questions du Devoir. « L’exploitation des hydrocarbures était absolument incompatible avec la principale industrie là-bas, qui est la chasse et la villégiature », a-t-elle aussi mentionné.

L’exploitation des hydrocarbures au Québec constitue l’un des piliers de la plateforme du PCQ, qui table notamment sur les revenus qu’elle générerait pour financer l’électrification des transports. Éric Duhaime estime d’ailleurs qu’il faut prioriser les projets gaziers et pétroliers en Gaspésie et dans la vallée du Saint-Laurent. « Ce que j’ai compris, c’est que ce sont les régions qui [ont] le plus de potentiel de rentabilité », a-t-il dit.

De vifs débats passés

Les projets pétroliers à Anticosti ont suscité de vifs débats durant la dernière décennie. En 2014, le gouvernement péquiste de Pauline Marois s’était entendu avec l’entreprise Petrolia et avait autorisé des forages exploratoires sur le territoire de l’île. Mais en 2017, le gouvernement libéral de Philippe Couillard leur avait fermé la porte.

En 2018, la Coalition avenir Québec (CAQ) s’était d’abord dite ouverte à relancer de tels projets, une idée depuis abandonnée avec l’adoption d’une loi interdisant tout projet d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire québécois.

Pendant ce temps, l’île a entrepris des démarches pour être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.