Participation record au vote par anticipation

Un peu plus d’un Québécois sur cinq s’est déplacé pour voter par anticipation dimanche et lundi. Le taux de participation atteint un sommet historique de 22,92 %, soit une hausse de cinq points de pourcentage par rapport aux élections de 2018.

La popularité du vote par anticipation témoigne de la normalisation d’une pratique qui était autrefois exceptionnelle. «On n’a plus à justifier le fait qu’on va voter par anticipation, c’est devenu une journée de vote comme les autres», constate le professeur au Département de science politique de l’Université Laval Éric Montigny. Les formations politiques en profitent désormais pour maximiser leur machine électorale en motivant les électeurs à voter.

Les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont voté massivement. On y retrouve les sept circonscriptions les plus actives du Québec. Louis-Hébert se démarque du peloton de tête avec un taux record de 39,52 %. Le podium électoral est complété par Lévis (33,77 %) et Chauveau (32,53 %), où se présente le chef conservateur Éric Duhaime.

Le vote par anticipation avait également été populaire dans la ville de Québec en 2018 avec quatre circonscriptions au sommet du palmarès. Louis-Hébert avait également remporté la palme avec un taux de 29,29% suivi de près par Taschereau (27,27 %), Charlesbourg (26,86%) et Jean-Talon (26,75%). «À Québec il y a une tradition de participation qui est bien ancrée», constate Éric Montigny.

Il est toutefois trop tôt pour attribuer la popularité de ce vote à la ferveur des militants conservateurs. «L’inconnue dans cette campagne-là, c’est la présence d’un parti antisystème, précise M. Montigny. Éric Duhaime va-t-il chercher des gens qui ne seraient pas allés voter? À l’inverse, est-ce qu’il y a un effet miroir? Est-ce que ça motive d’autres gens à aller voter contre un parti antisystème?».

Le vote par anticipation a pris son envol aux îles de la Madeleine à la suite du passage de l’ouragan Fiona, qui avait entraîné la fermeture des bureaux de scrutin de l’archipel dimanche. Les insulaires ont finalement voté à 14,88 %.

La faible motivation des électeurs de l’ouest de l’île de Montréal se confirme au terme du vote par anticipation. Les circonscriptions de Notre-Dame-de-Grâce (14,06 %), de Westmount–Saint-Louis (13,47 %), de Saint-Laurent (12,83 %), d’Acadie (12,66 %) et de D’Arcy-McGee (10,55 %) occupent ainsi cinq des huit dernières places.

La circonscription d’Ungava, qui recoupe le Nord-du-Québec, ferme la marche avec 6,96 % d’électeurs s’étant déplacés avant le scrutin du 3 octobre prochain.