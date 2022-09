LeBel est la caution éthique de la CAQ, dit Legault

La présence de l’ex-procureure chef de la Commission Charbonneau Sonia LeBel au Conseil du trésor est la garantie de l’éthique du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), a déclaré François Legault.

Dans une entrevue éditoriale avec Le Devoir, samedi, M. Legault s’est justifié sur l’absence de proposition de la CAQ en matière d’éthique, jusqu’ici dans sa campagne, contrairement à toutes ses précédentes.

À NOTER À l’aube des élections, Le Devoir a invité les chefs à s’asseoir à sa table éditoriale pour défendre le programme de leur parti. Ils ont tous accepté notre invitation. L’ordre de publication des entrevues a été déterminé en fonction des disponibilités des chefs de parti. François Legault est le cinquième à avoir pu participer à ces tables éditoriales.

« Savez-vous c’est quoi ma meilleure garantie ? Sonia LeBel. Sonia LeBel est présidente du Conseil du trésor. Toutes les dépenses passent par le trésor. Sonia LeBel était dans la Commission Charbonneau », a affirmé le chef caquiste.

Il a souligné que Mme LeBel agit comme caution morale grâce à ses fonctions dans le gouvernement.

« Moi je dors sur mes deux oreilles parce que je sais que Sonia LeBel veille pour faire en sorte qu’il n’y a pas une cenne qui est détournée », a-t-il certifié.

Durant la Commission Charbonneau sur l’octroi de contrats publics dans la construction et le financement politique, Mme LeBel a exercé les fonctions de procureure chef. Elle s’est ensuite jointe à la CAQ avant d’être élue en 2018.

Drainville a tort

Samedi, lors de son entretien exclusif avec Le Devoir, M. Legault a déclaré que son candidat vedette Bernard Drainville avait eu tort d’accuser le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon d’avoir fait preuve de « je-m’en-foutisme » en matière d’éthique.

Le chef caquiste a pris la défense de M. Fitzgibbon, qui a entretenu des relations tendues avec la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet, en raison d’actifs dont il a tardé à se départir pour éviter toute apparence de conflit d’intérêts.

« Il ne trouvait pas d’acheteurs, a-t-il rétorqué. Est-ce qu’il fallait lui mettre un gun sur la tête et lui dire : vends les mêmes s’il n’y avait pas d’acheteurs ? »

Le 9 décembre 2020, M. Drainville, alors animateur de radio, réagissait en ondes aux démêlés éthiques du ministre à la suite d’un rapport de la commissaire.

« Pierre Fitzgibbon a été d’une désinvolture et d’un je-m’en-foutisme absolument renversants, avait-il dit. Il n’écoute rien. Il fait tout ce qu’il faut pour se mettre dans le trouble. Je ne le comprends pas. »

Le mandat de la CAQ a été marqué par des controverses répétées concernant les actifs de M. Fitzgibbon, qui a été visé par un nombre record de quatre rapports d’enquête de Mme Mignolet.

Après avoir entretenu des relations tendues avec la commissaire, M. Fitzgibbon a été blâmé pour un manquement éthique. Il a dû quitter temporairement ses fonctions de ministre le temps de régulariser sa situation.

Samedi, M. Legault n’a pas voulu dire si Mme LeBel a cautionné les agissements du ministre de l’Économie.

« Vous lui poserez la question », a-t-il suggéré.

Budget discrétionnaire

M. Legault a affirmé qu’un de ses députés, Louis-Charles Thouin, n’aurait pas dû transmettre à deux ministres, dont M. Fitzgibbon, des demandes de budget discrétionnaire.

« L’apparence, c’est important aussi », a-t-il dit.

Appelé à préciser s’il référait à une apparence de conflit d’intérêts, M. Legault s’est fait évasif.

« En bout de ligne il faut qu’objectivement l’aide soit donnée à ceux qui méritent l’aide », a expliqué le chef caquiste.

M. Legault s’exprimait ainsi pour la première fois sur un reportage du Journal de Montréal exposant les liens de M. Thouin, député de Rousseau, avec un ami entrepreneur de sa circonscription.

Le député a demandé aux cabinets de M. Fitzgibbon et de sa collègue au Tourisme Caroline Proulx de donner 17 000 $ à l’entreprise 45 Degrés Nord, qui appartient à cet ami, Steve Maillette. M. Thouin est aussi le parrain d’un enfant de M. Maillette. Finalement, trois subventions totalisant 15 500 $ ont été accordées en 2019 et 2020.

Nominations politiques

M. Legault a expliqué que la pandémie a empêché son gouvernement de tenir son engagement pris en 2018 pour empêcher le favoritisme dans la haute fonction publique.

Durant la dernière campagne, la CAQ avait promis d’adopter une loi encadrant les nominations des titulaires d’emplois supérieurs afin d’éviter que ceux-ci soient nommés en fonction de leur affiliation politique.

« On a eu une pandémie de deux ans et demi mais en pratique on a respecté ça », a-t-il assuré.

M. Legault a insisté sur le nombre de nominations féminines, comme la nouvelle présidente-directrice générale d’Hydro-Québec Sophie Brochu.

« On a mis beaucoup d’emphase là-dessus, a-t-il dit. On est allés 100 % des fois avec la compétence. »