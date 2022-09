Une place importante pour l’éducation au PQ, assure St-Pierre Plamondon

Des voix s’élèvent pour dénoncer la quasi-absence d’engagements en éducation depuis le début de la campagne électorale. Le chef du Parti québécois (PQ) se défend d’y donner peu de place et promet de revenir sur cet enjeu après le premier débat.

Les premiers jours de la tournée péquiste ont été dédiés à l’indépendance, la langue française et l’environnement.

« Ce sont les trois sujets où, je trouve, il y a le plus de distinctions entre la CAQ comme gouvernement au cours des quatre dernières années, et ce que nous on propose », a soutenu Paul St-Pierre Plamondon, lundi matin, en point de presse.

Le leader du PQ était en visite sur une ferme laitière à Sainte-Gertrude-Manneville, à plus de 80 km au nord de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, pour une annonce en matière d’agriculture.

M. St-Pierre Plamondon a présenté un premier engagement en éducation, à la fin de la deuxième semaine de la campagne, vendredi dernier. Il s’est engagé à bonifier de 575 millions de dollars par année les investissements pour la rénovation des écoles vétustes et d’accélérer les travaux.

Le même jour, des représentants de directions d’écoles et des parents faisaient une sortie publique pour dénoncer le peu de cas que les partis politiques font de l’éducation, dans le cadre de la présente campagne électorale.

Les problèmes sont pourtant nombreux, ont-ils dit : pénurie dans plusieurs catégories de personnel, manque de vision d’ensemble, annonces à la pièce, délais dans les rénovations d’écoles.

Le candidat dans Camille-Laurin a assuré que le thème de l’éducation sera de nouveau abordé par sa formation politique, à la suite du Face-à-Face prévu jeudi sur les ondes de TVA.

« Sur l’éducation, on a une posture en faveur du public. Un peu comme sur l’agriculture, il va y avoir des similarités entre ce que les partis proposent et il va y avoir des nuances sur la place du privé, du public, des budgets qu’on va accorder. Nous, on va y revenir. On ne peut pas dire que dans notre plan de campagne il y a peu d’espace pour l’éducation », a-t-il dit.

Le chef péquiste a présenté une seconde fois, lundi, les grandes lignes de ses engagements en agriculture. Ceux-ci avaient été évoqués devant les membres de l’Union des producteurs agricoles la semaine dernière.

—-

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse canadienne pour les nouvelles.