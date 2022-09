L’élection de Poilievre, un argument de plus pour faire l’indépendance?

L’élection de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur du Canada est une excellente nouvelle pour la progression de la cause souverainiste aux yeux du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

« Je pense que ça va exacerber certaines réflexions par rapport à notre avenir », a déclaré le chef péquiste dimanche matin, en marge d’une annonce sur les soins de santé de proximité en Abitibi.

« On dépense, de nos poches, à travers nos impôts envoyés à Ottawa, deux quelque milliards $ en cadeaux et en subventions à l’industrie pétrolière. Et ça, c’est avec un gouvernement Trudeau qui se vante de planter des arbres, puis d’aimer l’environnement. Imaginez sous un gouvernement conservateur Poilievre. Comment ces enjeux-là, ces intérêts-là sont irréconciliables : les projets de pipelines, les sables bitumineux, les cadeaux aux multinationales… Il y a des choses qui confirment la nécessité de l’indépendance du Québec. »

Paul St-Pierre Plamondon n’a toutefois pas voulu commenter la déclaration du chef conservateur à l’effet que la nation québécoise « tenait tête au wokisme ».

Par contre, il s’est prononcé sur le ton de la campagne menée par Pierre Poilievre. « C’est clairement un ton différent de celui du PQ, convenons-en. Et ça peut amener des Québécois et des Québécoises à se demander qu’est-ce qui nous rattache au reste du Canada dans cette équation. »

Un choix « inquiétant », selon QS

Du côté de Québec Solidaire, on voit surtout dans la nomination de M. Poilievre le symptôme d’une dérive. « Les membres du Parti conservateur ont choisi le candidat du « trumpisme » et je trouve ça inquiétant », a réagi le chef Gabriel Nadeau-Duvois avant d’interpeller le premier ministre sortant.

« François Legault a des réponses à donner aux Québécois et aux Québécoises. Parce que, à la dernière élection fédérale, [il] a invité les Québécois à voter pour ces partis-là. »

Quant à la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, elle a « félicité » dimanche le nouveau chef du PCC, Pierre Poilievre. Elle s’est toutefois abstenue de dire si le projet de pays de M. Poilievre la faisait rêver. Elle a dit plutôt rêver à un « Québec qui soit ouvert, qui soit inclusif » où tous les Québécois peuvent développer leur « plein potentiel ».

Mme Anglade a demandé au prochain chef de l’opposition officielle d’appuyer sa demande de transfert du programme de travailleurs étrangers temporaires d’Ottawa à Québec, en plus d’avoir du « respect » pour les compétences du Québec.

Mme Anglade a aussi refusé de commenter le score obtenu par l’ex-premier ministre québécois Jean Charest dans la course à la direction du PCC. M. Charest, qui a dirigé le PLQ de 1998 à 2012, a remporté seulement six des 78 circonscriptions fédérales au Québec, soit 12 fois moins que M. Poilievre (72). « Ça ne change rien à notre campagne électorale », a fait valoir Mme Anglade, à l’extérieur de la station de métro Montmorency, à Laval. Elle s’y trouvait pour annoncer sa promesse d’instaurer la gratuité des transports en commun à la fois pour les étudiants et les personnes âgées de 65 ans et plus.

