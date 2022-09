Pas de «oui» possible avec Québec solidaire, plaide le PQ

Le processus d’accession à la souveraineté proposé par Québec Solidaire est trop compliqué et voué à l’échec, estime Paul St-Pierre Plamondon qui préconise notamment une question référendaire plus simple.

« Le programme de QS est conçu de sorte que l’indépendance ne se réalise pas », a déclaré le chef péquiste samedi matin.

Les solidaires proposent de créer une fois élus une « assemblée constituante » qui aurait la responsabilité de rédiger une nouvelle constitution sur laquelle la population devrait ensuite se prononcer lors d’un référendum.

« Quelles sont les chances que ça donne un oui à 50 % ? Nulles », a lancé le chef péquiste. « L’accession au pays doit être sur la base d’une question simple, sur l’essentiel. »

Paul St-Pierre-Plamondon réagissait à l’engagement de Québec solidaire d’investir un demi-milliard de $ sur quatre ans dans les travaux de l’assemblée constituante. Cet engagement figure dans le cadre financier du parti dévoilé vendredi.

Un ministère de la condition féminine

Le chef péquiste dévoilait samedi matin une stratégie en matière de condition féminine teintée d’inquiétude. « On a peut-être pris pour acquis certaines choses dans notre société. On se rend compte que quand on a des gains, mais qu’on s’en occupe pas, ça peut reculer assez rapidement. »

Préoccupé notamment par le phénomène des féminicides, Paul St-Pierre Plamondon souhaite que le gouvernement en fasse davantage en matière de prévention. Pour se faire, il préconise la création d’un ministère de la Condition féminine à la place de l’actuel Secrétariat du même nom. « Tant que ça demeure un secrétariat, il y a moins de pouvoir, moins de budget, moins d’influence ».

Son plan prévoit aussi l’instauration d’un congé de dix jours pour les victimes de violence conjugale et la mise en oeuvre de l’ensemble des recommandations du rapport Rebâtir la confiance du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes.

Depuis le début de l’année, huit femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint au Québec.