QS veut un Fonds d’urgence climatique plutôt que contribuer au Fonds de générations

Faire contribuer davantage les Québécois qui gagnent 100 000 $ et plus, faire payer plus les grandes entreprises et cesser les versements au Fonds des générations : c’est ainsi que Québec solidaire (QS) entend offrir « des factures moins chères » à la classe moyenne et créer un Fonds d’urgence climatique.

L’ambition du cadre financier du parti dévoilé à Trois-Rivières vendredi est notamment d’aider les Québécois « à passer au travers de la pire inflation en 30 ans », a affirmé le porte-parole de QS Gabriel Nadeau-Dubois, flanqué de son équipe économique.

Ce plan vise à offrir à la classe moyenne « un peu moins d’impôt sur le revenu, moins de tarifs de transport en commun, moins de frais de dentiste, moins de frais à l’école de la maternelle à l’université et moins de TVQ ».

Il est important de favoriser une « justice » intergénérationnelle, a souligné Gabriel Nadeau-Dubois, en esquissant un sourire en entendant les pleurs d’un bébé retentir dans la salle.

Sans abolir le Fonds des générations, un gouvernement solidaire mettrait donc fin aux versements destinés au remboursement de la dette québécoise. Cela permettait d’engendrer 17,39 milliards de dollars sur 4 ans, estime le parti.

La formation politique créerait plutôt un Fonds d’urgence climatique qui bénéficierait d’un total de 1,5 milliard de dollars à la fin du premier mandat. Cela permettra au Québec de s’adapter aux changements climatiques qui surviendront « qu’on le veuille ou non », a affirmé le chef solidaire.

QS souhaite atteindre l’équilibre budgétaire dès la deuxième année d’un éventuel mandat. En 2026, le ratio de la dette par rapport au PIB se situerait à 44 %.

Contribuer « un peu plus »

Sous un gouvernement solidaire, les Québécois ayant des revenus de 100 000 $ et plus devraient « contribuer un peu plus », a poursuivi M. Nadeau-Dubois. Un Québécois qui gagne 100 000 $ devrait donc payer 170 $ d’impôt en plus dans sa déclaration.

Comme annoncé plus tôt cette semaine, QS entend instaurer un impôt sur les grandes fortunes. Cela représenterait 0,1 % d’impôt de plus pour les citoyens ayant un actif net de 1 million à 10 millions $. Un impôt sur les successions de plus d’un million serait aussi mis en place.

Toutefois, pas question « d’en demander plus aux PME », a assuré le chef solidaire. Ce dernier veut aller chercher 4,6 milliards d’argent neuf avec une réforme de la fiscalité chez les grandes entreprises de plus de 500 employés, ainsi qu’avec des redevances minières et des redevances sur l’eau.

Québec solidaire entend aussi aller chercher des revenus chez les « grandes entreprises du numérique » en imposant une « taxe GAFAM » de 150 millions de dollars par année.

Vieillir au Québec

Selon Gabriel Nadeau-Dubois, plusieurs redoutent de devenir vieux au Québec. « Les jeunes ont peur de vieillir à cause de la crise climatique et les plus âgés ont peur de vieillir parce qu’ils n’ont pas envie de revivre ce qu’on a vu dans les CHSLD pendant la pandémie. »

Afin d’empêcher les Québécois de mourir dans « l’indignité », près de 4,5 milliards de dollars seraient investis dans les services publics, notamment dans la santé et les soins à domicile. Une part irait aussi dans l’éducation et les CPE.

Un gouvernement formé par Québec solidaire ferait une réforme de la rémunération des médecins qui « nous coûte trop cher », a souligné M. Nadeau-Dubois.

Ce dernier veut aussi mettre fin à l’incorporation de ces professionnels de la santé. « Les médecins, ce ne sont pas des compagnies, ce sont des soignants, a fait valoir le porte-parole de QS. Il n’y a pas de raisons qu’ils soient incorporés. »

Avec La Presse canadienne