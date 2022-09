Le PQ propose le salaire minimum à 18$/h et un meilleur respect de l’équité salariale

Augmenter graduellement le salaire horaire minimum à 18 $ de l’heure et mettre au pas les entreprises contrevenants à l’équité salariale sont parmi les mesures phares du Parti québécois (PQ) pour lutter contre l’appauvrissement des travailleurs.

À la veille de la fête du Travail, le chef péquiste a dévoilé dimanche matin à Montréal des engagements en matière salariale.

Paul St-Pierre Plamondon souhaite que les quelque 200 000 travailleurs actuellement au salaire minimum au Québec puissent toucher un taux horaire d’au moins 18 $ de l’heure après trois ans de gouvernement péquiste.

« L’idée derrière cette mesure, c’est que pour nous, tous les métiers, tous les travailleurs et travailleuses sont nécessaires à faire fonctionner notre société. Donc, il n’y a pas de raison que des gens qui travaillent à temps plein ne soient pas en mesure d’atteindre le seuil de revenu viable », a fait valoir le leader souverainiste, en point de presse dans un café de sa circonscription de Camille-Laurin, dans l’est de Montréal.

À l’heure actuelle, le salaire minimum s’élève à 14,25 $ l’heure au Québec.

En réponse aux entreprises qui craignent les impacts d’une hausse du salaire minimum sur leur survie ou le prix de leurs services ou produits, M. St-Pierre Plamondon estime que ces inquiétudes ne se sont jamais matérialisées dans les endroits où une telle mesure a été appliquée, ou a mené parfois à des « réajustements » dans certains secteurs.

L’automne dernier, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante publiait un rapport prédisant qu’un bond de 33 % du salaire minimum ferait mal aux PME québécoises et représenterait un coût supplémentaire de 10 806 $ pour un employeur par année par employé. Le tiers des petites entreprises devraient augmenter le prix de leurs produits et services.

Le PQ propose également de donner « plus de mordant » à la Loi sur l’équité salariale. Le parti avance que la rémunération horaire moyenne des femmes représente 91,9 % de celle des hommes.

« On se donne l’objectif d’ici cinq ans de réduire à 5 % (écart de rémunération) ou moins avec sept mesures fortes. C’est le prochain coup de barre pour s’assurer que l’égalité hommes-femmes n’est pas qu’un concept et qu’il se traduit dans la manière de rémunérer les travailleuses », a affirmé M. St-Pierre Plamondon.

La formation politique promet de contraindre les 26 % d’entreprises du secteur privé qui n’ont pas réalisé les démarches d’équité salariale à le faire. Pour y parvenir, elle entend imposer des pénalités en « milliers de dollars » aux employeurs en cas de non-respect des règles d’équité salariale.

« Il y a un aspect de la loi qui est manquant. Toute loi doit comprendre des conséquences pénales pour les récalcitrants, s’il n’y en a pas et il y a plus ou moins de suivi, on ne peut pas se surprendre qu’il y a une proportion de compagnies (contrevenantes) qui ne sont pas nécessairement de mauvaise foi », a déclaré.

La formation politique s’engage à changer la grille d’analyse en matière d’équité salariale pour inclure la comparaison entre différents secteurs d’emploi n’ayant pas de rapport entre eux, plutôt que de mener cette évaluation à l’intérieur d’une même entreprise.

Le PQ suggère, de plus, de remplacer toute somme forfaitaire par un ajustement salarial, et que l’ajustement salarial rétroactif constaté soit versé « sur-le-champ ».

Il veut aussi obliger la mise en place d’un comité de maintien de l’équité salariale dans toutes les entreprises et de bonifier les ressources humaines et financières de la CNESST pour assurer l’application de la loi.