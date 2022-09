La CAQ veut déployer l’hospitalisation à domicile partout au Québec

La Coalition avenir Québec (CAQ) continue d’égrainer son Plan santé. Dimanche, elle a présenté un quatrième engagement en une semaine : déployer l’hospitalisation à domicile partout au Québec.

Plus tôt cette semaine, le chef caquiste François Legault avait promis d’importants investissements pour former et recruter plus de personnel, lancer l’application « Votre santé » et construire de mini-hôpitaux privés.

Dimanche, à Laval, il a expliqué être à la recherche de solutions innovantes pour désengorger le réseau. « Vous savez, on a un gros défi d’avoir moins de congestion à l’urgence », a-t-il rappelé en conférence de presse.

La CAQ prévoit donc transférer chaque année « des centaines » de patients des hôpitaux à leurs domiciles pour y poursuivre leurs soins. Ils seraient suivis par une équipe formée entre autres de médecins et de pharmaciens.

L’hospitalisation à domicile serait offerte selon des critères stricts. Il faudrait que :

— le patient donne son consentement ;

— sa condition clinique permette des soins à domicile ;

— le patient soit accompagné d’un proche aidant à l’aise et disponible pour s’en occuper ;

— le patient réside dans un périmètre prédéterminé de l’hôpital.

Selon la proposition de la CAQ, cinq unités verraient le jour dans le Grand Montréal et la Capitale-Nationale d’ici la fin 2023. Par la suite, le déploiement se ferait graduellement dans l’ensemble du Québec jusqu’en 2026.

Le coût de la mesure est évalué à 235 millions $ sur quatre ans.

La caravane caquiste passera la journée de dimanche à Laval, une région qui était acquise, dans le passé, aux libéraux. « On pense que ça va beaucoup changer le 3 octobre au soir », a déclaré François Legault.