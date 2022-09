Le ministre Dufour et la CAQ n’ont pas la cote à Lac-Simon

La représentante de la communauté de la Première Nation anichinabée de Lac-Simon est déçue du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Adrienne Jérôme, cheffe du conseil de la nation, a dressé un bilan négatif de ses relations avec le ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, où sa communauté est située. « On n’a jamais eu de bonnes relations avec le ministre Dufour », a-t-elle dit.

Mme Jérôme a été questionnée sur ses relations avec le gouvernement en marge de la tournée électorale de la cheffe libérale Dominique Anglade, qui s’est rendue vendredi à Lac-Simon, non loin de Val-d’Or.

La représentante de la communauté a affirmé que M. Dufour n’a jamais répondu à leurs demandes dans le dossier des caribous. « On voit bien que c’est pas lui qui prend les décisions, il n’a aucune connaissance, c’est les spécialistes qui parlent pour lui », a-t-elle dit.

La communauté déplore que la fermeture des chemins forestiers qui compromettent l’habitat de la harde de caribous de Val-d’Or n’ait pas encore été décidée.

« Je suis très déçue de la CAQ », a dit Mme Jérôme, qui soutient avoir eu de meilleures relations avec les libéraux.

La question de la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones

À ses côtés, le conseiller Lucien Wabanonik a affirmé que les Autochtones de la communauté ont peu d’intérêt pour les élections québécoises, où leur taux de participation est très faible.

Selon lui, la question de l’adoption par le Québec de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui fournit un cadre pour des relations harmonieuses, pourrait susciter leur intérêt. « Il peut y avoir un impact avec Mme Anglade, a-t-il dit. Je ne sais pas quelles sont ses promesses électorales. »

Leurs deux représentants ont ensuite rencontré Mme Anglade. M. Wabanonik a alors soumis à la cheffe libérale sa proposition quant à la déclaration adoptée par le fédéral, mais pas par Québec.

Lors d’un arrêt à Val-d’Or par la suite, Mme Anglade a laissé planer un flou sur ses intentions : elle s’est limitée à reconnaître les principes de la déclaration, sans toutefois s’engager à la mettre en oeuvre. « On est d’accord avec les grands principes, mais dans l’applicabilité, c’est sûr qu’il va falloir qu’on ait des conversations de nation à nation », a-t-elle dit en point de presse.

La cheffe libérale a été incapable de préciser l’horizon dans lequel cette question pourrait être abordée si elle prend le pouvoir. Elle dit d’abord souhaiter amorcer des discussions pour reconnaître le Principe de Joyce, qui vise à faire assurer les droits des Autochtones en matière de soins de santé et de services sociaux.

« On est prêts à entamer des discussions sur le Principe de Joyce, qu’on doit reconnaître, sur le dialogue, sur les enjeux qu’ils ont et, au fur et à mesure, on va y travailler », a-t-elle dit en plaidant pour le rétablissement d’un lien de confiance.